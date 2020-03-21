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Генич: «Чемпионат Белоруссии — это сейчас островок современного уровня»

21 марта 2020, 17:41
ИслочьЛоготип футбольный клуб Ислочь (Минск)1 : 0Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)НеманМатч завершен

Комментатор матча «Ислочь» — «Неман» Константин Генич перед игрой прокомментировал решение телеканала «Матч ТВ» показывать встречи чемпионата Беларуси:

Простой был не такой большой, если честно. Кто-то успел соскучиться по работе через неделю, кто-то, бывает, скучает уже на следующий день. Поэтому я бы не сказал, что очень много времени прошло, и не сказать, что это какой-то триумф, что возвращаюсь в эфир. Наверное, это было бы сказано слишком громко.

Было понятно, в каком направлении будет двигаться канал в такой ситуации, и я, в принципе, находился в режиме ожидания, когда будет звонок от начальства или от своих коллег, когда нам скажут приступать к работе.

Поэтому, когда позвонили и сказали, что мы, скорее всего, будем показывать чемпионат Белоруссии, я уже для себя был готов к этому. Я сразу же посмотрел турнирную таблицу чемпионата Белоруссии, знаю, что БАТЭ и солигорский «Шахтер» проиграли в первом туре, знаю, что в прошедшем сезоне за «Ислочь» играл легендарный Александр Глеб, а также что там сейчас играет сын Ахрика Цвейбы — Сандро. Еще мне знаком из «Немана» Гегам Кадимян, он в свое время выступал за национальную сборную Армении, которую я часто комментировал.

Я не владею информацией, что будет, если чемпионат Белоруссии остановят. Я понимаю, что у некоторых людей есть реальная футбольная ломка. Это не хоккей и баскетбол, который показывают ночью. Знаю, что скоро, возможно, возобновят чемпионат Китая, и вот остался чемпионат Белоруссии. Сколько он продолжится и останется на международной арене — зависит от самого государства. Может быть, кто-то в Евросоюзе белорусам намекнет, что таким способом выделяться не стоит, тогда уже контекст изменится. Кто-то же может сказать, что маленькая страна со своими принципами. Если они считают правильным и необходимым играть в футбол, то пусть поступают так, как считают нужным.

Какая будет реакция у Лукашенко, когда он узнает, что в России выкупили права чемпионата Белоруссии? Сложно сказать. Отмечу, что я недавно увидел выступление по телевидению Александра Лукашенко, когда он говорил о том, что надо помочь российским гражданам, которые находятся на территории Польши. Он сказал, что хоть у нас сейчас непростые политические отношения, но люди ни в чем не повинны и надо им помочь.

Поэтому я не знаю, какая будет реакция, но мне кажется, что у президента Белоруссии сейчас и так много других важных дел, чтобы еще делать акцент именно на это. По факту тут можно говорить о том, что чемпионат Белоруссии — это сейчас какой-то островок современного уровня, когда сейчас рыночные отношения обвалились и поехали с горочки вниз.

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Шишанутый
Шишанутый
21 марта в 17:52, ред.
Фраза вырвана из контекста. Генич сказал что кто то такого мнения кто то другого. У каждого свое мненее.
STVA 1
STVA 1
21 марта в 17:52
Кто то намекнет 🤣🤣🤣)))
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