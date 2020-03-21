АПЛ может отказаться от одной путевки в Лигу Европы

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21 марта 2020, 19:04

АПЛ может получить 2 дополнительных месяца для завершения сезона, если откажется от одной из путевок в Лигу Европы.

Сезон в Англии вряд ли успеют закончить к 30 июня, как того хочет УЕФА . Однако пока не планируется переносить на другие даты квалификационные матчи в еврокубках. Второй раунд ЛЕ , в котором примет участие седьмое место АПЛ (при условии победы в Кубке команды из топ-6 чемпионата), стартует во второй половине июля.

Таким образом, если АПЛ откажется от этой путевки, то получит 2 дополнительных месяца для завершения чемпионата, потому что другие клубы не будут выступать в еврокубках до группового раунда, то есть до сентября.

Отметим, что на седьмом месте на данный момент находится «Шеффилд Юнайтед».

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