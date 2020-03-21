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АПЛ может отказаться от одной путевки в Лигу Европы

21 марта 2020, 19:04

АПЛ может получить 2 дополнительных месяца для завершения сезона, если откажется от одной из путевок в Лигу Европы.

Сезон в Англии вряд ли успеют закончить к 30 июня, как того хочет УЕФА. Однако пока не планируется переносить на другие даты квалификационные матчи в еврокубках. Второй раунд ЛЕ, в котором примет участие седьмое место АПЛ (при условии победы в Кубке команды из топ-6 чемпионата), стартует во второй половине июля.

Таким образом, если АПЛ откажется от этой путевки, то получит 2 дополнительных месяца для завершения чемпионата, потому что другие клубы не будут выступать в еврокубках до группового раунда, то есть до сентября.

Отметим, что на седьмом месте на данный момент находится «Шеффилд Юнайтед».

Коронавирус и футбол

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Владимир_Спартак
22 марта в 08:36
Ладно чемпион успокойся. Главное, что бы чемпионат возобновился. Без футбола грусно.
С последним утверждением согласен полностью. Неопределённость по срокам напрягает...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Ангел неБесГрешен
22 марта в 07:17
Ладно чемпион успокойся. Главное, что бы чемпионат возобновился. Без футбола грусно.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
22 марта в 07:02, ред.
Тогда Тоттенхэм, Шеффилд Юнайтед или Вулверхэмптон в пролете
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
22 марта в 05:31
Сколько стоит альтруизм ?
ОПС
ОПС
22 марта в 05:11
Пусть отквзываются
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Владимир_Спартак
22 марта в 00:03
И я же об этом, а то как это не так с малкомами и и с группы не выходить. Может действительно заменить на Сочи или восстановить Тосно. Не хило бы было.А то ни как в полуфинал ЛЧ...
Вот чего приплетать Малкома, если он не играл в ЛЧ?
Лишь бы что-нибудь сморозить, да?
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 22:44
Чего гадать то , еще неизвестно как ситуация с вирусом себя проявит?!?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Ангел неБесГрешен
21 марта в 21:35, ред.
И я же об этом, а то как это не так с малкомами и и с группы не выходить. Может действительно заменить на Сочи или восстановить Тосно. Не хило бы было.А то ни как в полуфинал ЛЧ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил DawnOfDestiny
21 марта в 21:32
Не то слово. Очень хреновая.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Владимир_Спартак
21 марта в 21:00
Истину глаголешь даже сам того не подозревая . Да Спартак самый титулованный клуб России. Это не новость от тебя, а РЕАЛЬНОСТЬ.
Реальность нынче хреновая.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Владимир_Спартак
21 марта в 20:56
Ну, дак а я про что? Может действительно уступят. Через отбор то пройти нереально, уж больно суровые греки с португалами попадаются...
Dudikoff
Dudikoff
21 марта в 20:26, ред.
Не повезло мю, лига пойдёт на такие условия
Брулин
Брулин
21 марта в 20:25
Ничего, что другие чемпионаты будут доигрываться в это же самое время, если не позже? Весь сезон будет сдвинут.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил nikoladolgov
21 марта в 20:22
А почему в России не разрешить , чтоб Спартак с 9-го места в ЛЧ попадал ?
9-ое место еще надо постараться занять
nikoladolgov
nikoladolgov
21 марта в 20:20
А почему в России не разрешить , чтоб Спартак с 9-го места в ЛЧ попадал ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Ангел неБесГрешен
21 марта в 20:00, ред.
Истину глаголешь даже сам того не подозревая . Да Спартак самый титулованный клуб России. Это не новость от тебя, а РЕАЛЬНОСТЬ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 марта в 19:55
Вместо них пусть выступит Спартак, как самый титулованый клуб с 10-го места...
beefs
beefs
21 марта в 19:51
А кому-то обидно...
shlomo
shlomo
21 марта в 19:49
Фигня на постном масле....
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
21 марта в 19:35
Правильно сделают если откажутся
VAN ARM
VAN ARM
21 марта в 19:16
бред!!
Wolverhampton
Wolverhampton
21 марта в 19:09
С ума не сходите там!
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