АПЛ может отказаться от одной путевки в Лигу Европы

АПЛ может получить 2 дополнительных месяца для завершения сезона, если откажется от одной из путевок в Лигу Европы.
Сезон в Англии вряд ли успеют закончить к 30 июня, как того хочет УЕФА. Однако пока не планируется переносить на другие даты квалификационные матчи в еврокубках. Второй раунд ЛЕ, в котором примет участие седьмое место АПЛ (при условии победы в Кубке команды из топ-6 чемпионата), стартует во второй половине июля.
Таким образом, если АПЛ откажется от этой путевки, то получит 2 дополнительных месяца для завершения чемпионата, потому что другие клубы не будут выступать в еврокубках до группового раунда, то есть до сентября.
Отметим, что на седьмом месте на данный момент находится «Шеффилд Юнайтед».
Лишь бы что-нибудь сморозить, да?
Лишь бы что-нибудь сморозить, да?