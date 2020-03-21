Директор «Саутгемптона»: «Для АПЛ важно не затронуть следующие сезоны»

Исполнительный директор «Саутгемптона» Мартин Семменс рассказал, когда АПЛ лучше закончить сезон после паузы из-за пандемии коронавируса:

Надеемся, что доиграем сезон до конца июня. После этой даты возникнут юридические сложности. Если будем играть, к примеру, до 15 июля, то придется на 2 недели продлить контракты с футболистами.

Думаю, что не будет проблем с тем, чтобы игроки поиграли за старые клубы пару лишних недель перех уходом в другую команду. Сейчас все понимают, какая проблема стоит перед нами.

Однако необходимо убедиться, что наши действия по завершению чемпионата не затронули следующие сезоны.