Директор «Саутгемптона»: «Для АПЛ важно не затронуть следующие сезоны»

Исполнительный директор «Саутгемптона» Мартин Семменс рассказал, когда АПЛ лучше закончить сезон после паузы из-за пандемии коронавируса:
Надеемся, что доиграем сезон до конца июня. После этой даты возникнут юридические сложности. Если будем играть, к примеру, до 15 июля, то придется на 2 недели продлить контракты с футболистами.
Думаю, что не будет проблем с тем, чтобы игроки поиграли за старые клубы пару лишних недель перех уходом в другую команду. Сейчас все понимают, какая проблема стоит перед нами.
Однако необходимо убедиться, что наши действия по завершению чемпионата не затронули следующие сезоны.
Ранее СМИ сообщили, что АПЛ может отказаться от одной из путевок в Лигу Европы, чтобы получить дополнительное время для завершения текущего сезона.