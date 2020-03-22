Газизов рассказал о состоянии Тилля

Президент «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии полузащитника Оливье Тилля, у которого были подозрения на коронавирус.
Могу рассказать, что произошло. 16 марта мы вернулись из Москвы после матча с ЦСКА, 17 числа Оливье почувствовал недомогание, мы приняли решение его госпитализировать, он был перемещен в больницу в Уфе. Первый тест 19 марта был отрицателен, 21 числа тест тоже был отрицательный. Он перемещен в общую палату. Это не коронавирус, обычное ОРВИ, но он обязан находиться в больнице. 17 марта мы собрали команду, попросили самоизолироваться, команда между собой мало контактирует, ждем дальнейших указаний.