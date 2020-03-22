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Газизов рассказал о состоянии Тилля

22 марта 2020, 14:22

Президент «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии полузащитника Оливье Тилля, у которого были подозрения на коронавирус.

Могу рассказать, что произошло. 16 марта мы вернулись из Москвы после матча с ЦСКА, 17 числа Оливье почувствовал недомогание, мы приняли решение его госпитализировать, он был перемещен в больницу в Уфе. Первый тест 19 марта был отрицателен, 21 числа тест тоже был отрицательный. Он перемещен в общую палату. Это не коронавирус, обычное ОРВИ, но он обязан находиться в больнице. 17 марта мы собрали команду, попросили самоизолироваться, команда между собой мало контактирует, ждем дальнейших указаний.
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cska vperiod
cska vperiod
22 марта в 15:23
Всю заразу завезли в Москву.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 марта в 14:46
Здоровья парню .....и всем того же!!!
ildar_3871
ildar_3871
22 марта в 14:34, ред.
Москва источник вируса , кто там был все больные уже приезжают ! Москву пора закрывать от России !
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