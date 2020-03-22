Буффон и Кьеллини подпишут новые контракты с «Ювентусом»

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22 марта 2020, 17:08

«Ювентус» планирует в ближайшее время продлить контракты с тремя игроками. Речь идет о , и . Их действующие соглашения истекают предстоящим летом.

Напомним, что Буффону в январе исполнилось 42 года.