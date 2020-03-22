Буффон и Кьеллини подпишут новые контракты с «Ювентусом»

«Ювентус» планирует в ближайшее время продлить контракты с тремя игроками. Речь идет о Джанлуиджи Буффоне, Джорджо Кьеллини и Блезе Матюиди. Их действующие соглашения истекают предстоящим летом.
Напомним, что Буффону в январе исполнилось 42 года.
«Ювентус» планирует в ближайшее время продлить контракты с тремя игроками. Речь идет о Джанлуиджи Буффоне, Джорджо Кьеллини и Блезе Матюиди. Их действующие соглашения истекают предстоящим летом.
Напомним, что Буффону в январе исполнилось 42 года.
И все это ради личных рекордов.
И все это ради личных рекордов.