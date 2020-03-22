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Буффон и Кьеллини подпишут новые контракты с «Ювентусом»

22 марта 2020, 17:08

«Ювентус» планирует в ближайшее время продлить контракты с тремя игроками. Речь идет о Джанлуиджи Буффоне, Джорджо Кьеллини и Блезе Матюиди. Их действующие соглашения истекают предстоящим летом.

Напомним, что Буффону в январе исполнилось 42 года.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
22 марта в 23:22
Они конечно славные парни и много сделали для клуба - но это мне кажется перебор! Хотя если клубу не больно содержать их , то почему нет?!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
22 марта в 22:05
Это легенды
neomessi
neomessi
22 марта в 21:36
Отлично мы только рады.
juvenale
juvenale
22 марта в 18:26
старый конь борозды не портит
Против ЦСКА
Против ЦСКА
22 марта в 18:21
Буффон, как клещ, вцепился в старуху.
И все это ради личных рекордов.
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