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Тренер «Шеффилда»: «Доиграть текущий сезон было бы правильным решением»

22 марта 2020, 17:10

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер порассуждал о том, как лучше всего стоило бы завершить сезон в АПЛ.

Тут не может быть компромиссов. Сезон нужно завершить вне зависимости от того, сколько времени это займет. Не воспринимаю идею заморозить таблицу и оставить все так, пускай наше нынешнее положение было бы неплохим результатом для нашего клуба. Сезон Премьер-Лиги – это гонка из 38 матчей. Нет разницы, кто на сколько очков оторвался или отстает. Это спорт, здесь может произойти всякое. Это самая престижная лига мира.

Доиграть текущий сезон было бы правильным решением. «Шеффилд» не ставит целей, не говорит, что нужно попасть в еврокубки. Мы просто хотим увеличивать количество набранных очков: от 43 к 46, от 46 к 49. Хотим продолжать двигаться вперед.

Напомним, что чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса в Европе. Ранее стало известно, что клубы АПЛ получат 20 млн фунтов на поддержание жизнедеятельности.

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КЭТиК
КЭТиК
22 марта в 17:57
У Шеффилда удачный сезон, им нужно.
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