Черчесов: «Хорошо, что Кокорин мечтает вернуться в сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина вернуться в национальную команду.
Хорошо, что он мечтает вернуться в сборную. У нас уже была ситуация: после Монако. Он там набедокурил, начали его поливать… Но мы сделали небольшую паузу, он начал забивать и мы его вызвали. Пусть нравится он кому-то или нет. На нас сложно повлиять в этом плане. Если футболист играет и проявляет свои лучшие качества, то он заслуживает внимания.
Три последних года были без него. Всех последних успехов национальная команда добилась без него. И теперь ему надо доказывать, что он нам нужен. Травмы, та шалость, которая отлучила его от футбола… Теперь ему нужно работать и доказывать.
Команда есть команда. Он будет нужен — значит будем принимать решение. Саша знает, что в этой ситуации эмоции не нужны.
Напомним, что Кокорин на данный момент выступает за «Сочи» на правах аренды.
Бухать, бить, в ванной обнимашки с однояйцовым, пуская пузыри, пантоваться, вызывающе оружием, пересекать сплошную линию, пребывать в местах не столь отдаленных, выходить по УДО обьегоривая в том числе, что он инвалид, ещё чуть-чуть и ему хана.
Учитесь дети! Кумир, чё.
Бухать, бить, в ванной обнимашки с однояйцовым, пуская пузыри, пантоваться, вызывающе оружием, пересекать сплошную линию, пребывать в местах не столь отдаленных, выходить по УДО обьегоривая в том числе, что он инвалид, ещё чуть-чуть и ему хана.
Учитесь дети! Кумир, чё.
Просто нечем проверять , поэтому в России мало больных ... Вот начнут люди на улице падать тогда не скроешь !
Главное 22 апреля на выборы сходить !
Просто нечем проверять , поэтому в России мало больных ... Вот начнут люди на улице падать тогда не скроешь !
Главное 22 апреля на выборы сходить !
А вообще достали эти паникеры.
А вообще достали эти паникеры.
Ежели в кое-каких кругах пожелают, всё определится мгновенно !
Ежели в кое-каких кругах пожелают, всё определится мгновенно !
Посмотрим?!?
Посмотрим?!?
значит это потолок
значит это потолок
Черчесову бы защитников ..молодых... да дельных.......
Черчесову бы защитников ..молодых... да дельных.......