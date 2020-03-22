Черчесов: «Хорошо, что Кокорин мечтает вернуться в сборную»

Главный тренер сборной России оценил шансы нападающего «Зенита» вернуться в национальную команду.

Хорошо, что он мечтает вернуться в сборную. У нас уже была ситуация: после Монако. Он там набедокурил, начали его поливать… Но мы сделали небольшую паузу, он начал забивать и мы его вызвали. Пусть нравится он кому-то или нет. На нас сложно повлиять в этом плане. Если футболист играет и проявляет свои лучшие качества, то он заслуживает внимания.

Три последних года были без него. Всех последних успехов национальная команда добилась без него. И теперь ему надо доказывать, что он нам нужен. Травмы, та шалость, которая отлучила его от футбола… Теперь ему нужно работать и доказывать.

Команда есть команда. Он будет нужен — значит будем принимать решение. Саша знает, что в этой ситуации эмоции не нужны.