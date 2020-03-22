ГлавнаяНовости

Черчесов: «Хорошо, что Кокорин мечтает вернуться в сборную»

22 марта 2020, 20:31

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина вернуться в национальную команду. 

Хорошо, что он мечтает вернуться в сборную. У нас уже была ситуация: после Монако. Он там набедокурил, начали его поливать… Но мы сделали небольшую паузу, он начал забивать и мы его вызвали. Пусть нравится он кому-то или нет. На нас сложно повлиять в этом плане. Если футболист играет и проявляет свои лучшие качества, то он заслуживает внимания.

Три последних года были без него. Всех последних успехов национальная команда добилась без него. И теперь ему надо доказывать, что он нам нужен. Травмы, та шалость, которая отлучила его от футбола… Теперь ему нужно работать и доказывать.

Команда есть команда. Он будет нужен — значит будем принимать решение. Саша знает, что в этой ситуации эмоции не нужны.

Напомним, что Кокорин на данный момент выступает за «Сочи» на правах аренды.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Орлов — Малкому: «Не попадёшь в сборную Бразилии и станешь русским?»
Вчера, 22:54 Комментарии9
Рыбус: «Мы решили, что три дня занимаемся и один день отдыхаем»
Вчера, 21:51 Комментарии3
Беленов: «Ситуация с коронавирусом — большой напряг для клубов»
Вчера, 21:37 Комментарии5
Широков: «Надеюсь, что РПЛ удастся возобновить в середине мая»
Вчера, 21:28 Комментарии3
Ловчев: «У Кононова не получилось в „Спартаке“, но человек он порядочный»
Вчера, 21:08 Комментарии11
Генич: «Мне кажется, что чемпионат не удастся доиграть»
Вчера, 20:48 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС ответил ildar_3871
вчера в 15:47
Дальше все будет очень плохо !
И все таки надеемся на лучшее
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 08:36, ред.
Пусть дети учатся на примере Кокорина!
Бухать, бить, в ванной обнимашки с однояйцовым, пуская пузыри, пантоваться, вызывающе оружием, пересекать сплошную линию, пребывать в местах не столь отдаленных, выходить по УДО обьегоривая в том числе, что он инвалид, ещё чуть-чуть и ему хана.
Учитесь дети! Кумир, чё.
ildar_3871
ildar_3871 ответил ОПС
вчера в 08:09, ред.
Посмотрим, что будет дапьше.
Дальше все будет очень плохо !
ОПС
ОПС
вчера в 08:02
Посмотрим, что будет дапьше.
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:47
Усатый -лысый всё темнит. 100% Кокоша сейчас сильнейший и вызовет он его на ближайший матч.
ildar_3871
ildar_3871 ответил SHMEL
вчера в 07:46
А почему именно китайцы? Штаммы есть у многих и рсшифрованные уже, у пиндосов ,у немцев, у нас. А вообще достали эти паникеры.
В Челябинске у трех человек первые тесты на коронавирус показали положительный результат. Ранее в регионе был поставлен первый диагноз коронавируса нового типа.

Просто нечем проверять , поэтому в России мало больных ... Вот начнут люди на улице падать тогда не скроешь !

Главное 22 апреля на выборы сходить !
ildar_3871
ildar_3871 ответил SHMEL
вчера в 07:36
А почему именно китайцы? Штаммы есть у многих и рсшифрованные уже, у пиндосов ,у немцев, у нас. А вообще достали эти паникеры.
Расшифровка ? ))) Китайцы расшифровали 10 января . Паникеры говоришь ? Вот когда в России начнут на улице плеваться как в Китае посмотришь на паникеров , а будет так , почему потому что в России нечем лечить , даже нет тестов от вируса , спасибо Китаю что прислали 25 млн масок для министерства обороны .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:31
Упёртость Черчесова для сборной только на пользу...
SHMEL
SHMEL ответил ildar_3871
вчера в 07:30, ред.
Люди вы о чем сейчас , футбола не будет год , пока китайцы не придумаю лекарство от вируса !
А почему именно китайцы? Штаммы есть у многих и рсшифрованные уже, у пиндосов ,у немцев, у нас.
А вообще достали эти паникеры.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 07:27
Люди вы о чем сейчас , футбола не будет год , пока китайцы не придумаю лекарство от вируса !
Mangur
Mangur
вчера в 07:16
Без комментариев
НОЖ
НОЖ
вчера в 06:57
Газпром прикажет,возьмет.
112910415
112910415
вчера в 06:49
" На нас сложно повлиять в этом плане " ...
Ежели в кое-каких кругах пожелают, всё определится мгновенно !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:24
В сборную берут не только за игру, но и за поведение.
max74
max74
вчера в 06:17
Не успеет, т.к. опять посадят
shlomo
shlomo
вчера в 06:00
Все может быть...
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 05:57
В принципе, все возможно. До июня 2021 еще очень далеко...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:33
Колония пошла ему на пользу
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 02:53
Заболотный тоже мечтает, да и Глушаков хочет вернуться.
Посмотрим?!?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 01:15
Сомневаюсь, что Черчесов на него рассчитывает.
drug01
drug01
22 марта в 23:31
Если у него самого есть желание то.....желаю исполнения!
ermak6848
ermak6848
22 марта в 22:51
толк будет если будет работать над собой...
particular
particular
22 марта в 22:27
Пока, Кокорин в системе Газпрома, - "...мечты сбываются!"..:)) Возможно..:))
beefs
beefs ответил pomor 445
22 марта в 22:26
Звучит, как мечтать не вредно.
Похоже...
волгодон 2
волгодон 2
22 марта в 22:25
плох тот тренер,который озвучил некие последние успехи
значит это потолок
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 марта в 21:32, ред.
Нападающих на 3 команды..........Дзюба,Кокорин,Чалов,Соболев,Смолов,Комличенко (Лесовой,Игнатьев)....

Черчесову бы защитников ..молодых... да дельных.......
pomor 445
pomor 445
22 марта в 21:28
Звучит, как мечтать не вредно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100