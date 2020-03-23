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Наингголан о карантине: «Стараемся проводить время весело, но это нелегко»

вчера, 00:32

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан рассказал, чем занимается на карантине и как жизнь в четырех стенах влияет на него. Напомним, что в Италии введен карантин из-за пандемии коронавируса. Чемпионат страны приостановлен.

Я спокоен, но для меня сидеть дома — это так странно, через некоторое время становится скучно, нелепо. После недель, проведенных дома, я надеюсь, что буду играть до 50 лет. Чем занимаюсь на карантине? Немного играем с товарищами в PlayStation. Есть те, кто нанимают людей, убирающих в доме и готовящих еду. Но я не такой. Я умею готовить мясо и легко делаю ужин семье. Стараемся проводить время весело, но это нелегко. 

Недавно стало известно, что футболисты «Кальяри» вернутся к тренировкам 23 марта.

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galem72
galem72
вчера в 10:16
Да уж... Прямо скажем, часто хочется начала рабочих деньков, чтоб побыстрее свалить от семейного отупения.
ДСА
ДСА
вчера в 07:09
Раджа травку покуривает.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 04:59
Надо брать больше, чтоб десять раз не бегать.
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