Наингголан о карантине: «Стараемся проводить время весело, но это нелегко»

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вчера, 00:32

Полузащитник «Кальяри» рассказал, чем занимается на карантине и как жизнь в четырех стенах влияет на него. Напомним, что в Италии введен карантин из-за пандемии коронавируса. Чемпионат страны приостановлен.

Я спокоен, но для меня сидеть дома — это так странно, через некоторое время становится скучно, нелепо. После недель, проведенных дома, я надеюсь, что буду играть до 50 лет. Чем занимаюсь на карантине? Немного играем с товарищами в PlayStation. Есть те, кто нанимают людей, убирающих в доме и готовящих еду. Но я не такой. Я умею готовить мясо и легко делаю ужин семье. Стараемся проводить время весело, но это нелегко.

Недавно стало известно, что футболисты «Кальяри» вернутся к тренировкам 23 марта.