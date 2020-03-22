Жонатас: «Коронавирус — не шутка. Я чуть не потерял сознание в душе»

Нападающий «Эльче» Жонатас, недавно сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о своем самочувствии и отношении к болезни.

Я ощущал жар, и мне было очень плохо. Поначалу я подумал, что у меня просто мигрень. Была сильная боль в голове и теле. Потом я поговорил с врачом, и он сказал мне скорее пройти тест, так как это были симптомы коронавируса. Тест дал положительный результат.

Я не мог тренироваться, была сильная слабость, особенно тяжело было в первые три дня, сил не было совсем. Когда я пошел в душ, то чуть не потерял сознание. Боль была сильнейшая, я никогда не ощущал ничего подобного. Этот вирус – не шутка.

Сейчас мне лучше, я снова тренируюсь. Но я спортсмен, а мне было очень больно. Теперь представьте, каково пожилым людям. Некоторые люди не осознают, насколько ситуация с вирусом серьезна.