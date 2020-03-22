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Жонатас: «Коронавирус — не шутка. Я чуть не потерял сознание в душе»

22 марта 2020, 23:14

Нападающий «Эльче» Жонатас, недавно сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о своем самочувствии и отношении к болезни. 

Я ощущал жар, и мне было очень плохо. Поначалу я подумал, что у меня просто мигрень. Была сильная боль в голове и теле. Потом я поговорил с врачом, и он сказал мне скорее пройти тест, так как это были симптомы коронавируса. Тест дал положительный результат.

Я не мог тренироваться, была сильная слабость, особенно тяжело было в первые три дня, сил не было совсем. Когда я пошел в душ, то чуть не потерял сознание. Боль была сильнейшая, я никогда не ощущал ничего подобного. Этот вирус – не шутка.

Сейчас мне лучше, я снова тренируюсь. Но я спортсмен, а мне было очень больно. Теперь представьте, каково пожилым людям. Некоторые люди не осознают, насколько ситуация с вирусом серьезна.

Тем временем другой клуб из Сегунды пожертвовал 1.2 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Коронавирус и футбол

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Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
вчера в 10:07
хлюпик
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:32
Все всё понимают, но как судьбой решено так и будет.
ДСА
ДСА
вчера в 04:55
У него деньги есть на лечение.
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