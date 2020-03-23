Милевский: «В Беларуси нет паники из-за коронавируса. Всё работает»

Нападающий брестского «Динамо» поделился мнением о старте чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса:

Тяжело ли сейчас играть? Нам за это платят деньги, и не нам решать, играть или нет. Не мы принимаем решение. Поэтому первый тур уже состоялся, для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второй тур. Пока играем, и у власти пока все под контролем. У нас никакой паники, все открыто, все работает. Люди как жили, так и продолжают жить. Везде можно покушать. Ничего сверхъестественного я не замечаю.

В команде если кто-то начинает чихать, сразу несем ему градусник. Тут уж не до шуток. У каждого бывают какие-то сопли, простуда. Но мы все верим, что это простой вирус, а не тот известный, который присутствует во всем мире. Стараемся не паниковать и поменьше контактировать со всеми.