ГлавнаяНовости

Милевский: «В Беларуси нет паники из-за коронавируса. Всё работает»

вчера, 08:59

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о старте чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса:

Тяжело ли сейчас играть? Нам за это платят деньги, и не нам решать, играть или нет. Не мы принимаем решение. Поэтому первый тур уже состоялся, для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второй тур. Пока играем, и у власти пока все под контролем. У нас никакой паники, все открыто, все работает. Люди как жили, так и продолжают жить. Везде можно покушать. Ничего сверхъестественного я не замечаю.

В команде если кто-то начинает чихать, сразу несем ему градусник. Тут уж не до шуток. У каждого бывают какие-то сопли, простуда. Но мы все верим, что это простой вирус, а не тот известный, который присутствует во всем мире. Стараемся не паниковать и поменьше контактировать со всеми.

Ранее Милевский рассказал, как бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев бегал по Киеву с автоматом. 

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «В услугах Иммобиле заинтересованы несколько клубов»
Вчера, 23:39 Комментарии0
Мартинелли: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и стать легендой „Арсенала“»
Вчера, 20:52 Комментарии3
Александер-Арнольд: «Клопп — невероятный человек»
Вчера, 20:29 Комментарии1
Бергвейн — о восстановлении: «Я уже могу ходить самостоятельно»
Вчера, 20:23 Комментарии2
Уилкшир: «Отказался от предложения жены выпить водки для дезинфекции»
Вчера, 19:31 Комментарии8
Мата: «Мне хотелось бы выиграть АПЛ до окончания карьеры»
Вчера, 19:19 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cириус
cириус
вчера в 11:05, ред.
Александр Григорьевич Лукашенко - Президент. Хозяин своей страны. Батька. Вот в чём разница между Беларусь и другими странами, где царит хаос, паника, криминал, коррупция, болезни, войны.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:54
Там даже в футбол со зрителями играют!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:41
Пока рано себя кулаком в грудь стучать. В Италии тоже поначалу хорохорились. Чем все закончилось , мы знаем.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:27
Батька запретил коронавирусу въезд на территорию Беларуси 😂😂😂
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:47
Ну вот и хорошо, молодцы!
beefs
beefs
вчера в 09:10
Это же отлично, главное без паники...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 09:09
Молодцы что не поддаетесь панике в отличии от Европы. Беларусь живет привычной жизнью и не парится из за каких то там вирусов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100