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Шнейдерлин: «Готовы доиграть нынешний сезон АПЛ хоть в августе»

вчера, 08:26

Полузащитник «Эвертона» Морган Шнейдерлин поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса:

Это трагедия. Сейчас очень тяжело людям, которые работают в больницах.

В Англии поначалу легкомысленно отнеслись к коронавируса. Люди не понимали, что это серьезно. Сейчас они это поняли. Однако в Англии, как и во Франции, не все соблюдают правила. Нужно время, чтобы все это осознали. Люди увидят, что у них нет других вариантов, кроме того, как оставаться дома.

Федерация должна принять лучшее решение по возобновлению сезона. Сейчас футбол находится на втором месте. Клуб сказал, что вернется к тренировкам 17 апреля. Если потребуется, то готовы играть хоть до августа. Знаю, что у некоторых футболистов это вызовет проблемы, потому что у них заканчиваются контракты в конце июня.

Ранее форвард «Дерби» Уэйн Руни заявил, что в любом случае необходимо доиграть нынешний сезон в АПЛ

Коронавирус и футбол

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EAGinLE
EAGinLE
вчера в 10:01
Пусть будет так .
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 08:41
В августе не получится а вот в июне можно поднатужиться а за месяц закрыть тему.
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