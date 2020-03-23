Шнейдерлин: «Готовы доиграть нынешний сезон АПЛ хоть в августе»

Полузащитник «Эвертона» поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса:

Это трагедия. Сейчас очень тяжело людям, которые работают в больницах.

В Англии поначалу легкомысленно отнеслись к коронавируса. Люди не понимали, что это серьезно. Сейчас они это поняли. Однако в Англии, как и во Франции, не все соблюдают правила. Нужно время, чтобы все это осознали. Люди увидят, что у них нет других вариантов, кроме того, как оставаться дома.

Федерация должна принять лучшее решение по возобновлению сезона. Сейчас футбол находится на втором месте. Клуб сказал, что вернется к тренировкам 17 апреля. Если потребуется, то готовы играть хоть до августа. Знаю, что у некоторых футболистов это вызовет проблемы, потому что у них заканчиваются контракты в конце июня.