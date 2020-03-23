Наингголан: «Модрич может делать на поле всё»

Полузащитник «Кальяри» поделился мнением о любимых футболистах в центре поля:

Мне всегда нравился Лука Модрич, потому что он может на поле делать всё. Кларенс Зеедорф был очень сильным. Я никогда не мог отобрать у него мяч.

Я играл со многими хорошими футболистами. Кевин Стротман до травм был в отличной форме. Де Росси был просто феноменален. Пьянич — один из лучших игроков в мире. В «Интере» на игру сильно влияет Марсело Брозович. А Никола Барелла даже в своем юном возрасте доказывает, что является топ-игроком.

Однако если бы мне пришлось выбрать трех полузащитников, то я бы взял своих партнеров по «Роме». У нас была хорошая полузащита с Де Росси, Пьяничем и Стротманом.