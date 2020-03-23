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Зинченко: «„Ливерпуль“ уже чемпион, но нужно доиграть сезон»

вчера, 09:21

Полузащитник «Ман Сити» Александр Зинченко рассказал, что необходимо доиграть текущий сезон в АПЛ, а также поделился мнением о переносе Евро на 2021 год:

Никто не владеет информацией, когда может возобновиться чемпионат. Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на все это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин. Как по мне, это нужно было делать раньше. У меня есть знакомая, которая пятый год живет в Англии, у нее есть симптомы коронавируса, но ей говорят ходить на работу. Это ненормально. 

Буду лукавить, если я скажу, что это чемпионат Англии и мы должны доиграть, потому что есть все шансы побороться за чемпионство. Но надо смотреть правде в глаза: «Ливерпуль» действительно заслуживает стать чемпионом в этом сезоне. 

Перенос Евро я воспринял болезненно. Для каждого спортсмена и болельщика это непросто, но здоровье всегда должно быть на первом месте.

Ранее Зинченко рассказал, чем занимается во время паузы.

Коронавирус и футбол

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sihafazatron
sihafazatron ответил КЭТиК
вчера в 11:05
Ливерпуль может доиграть и вторым составом ,если что.
а основа че будет делать?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:53
Ливерпуль может доиграть и вторым составом ,если что.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:23
Хорошо бы доиграть!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:15
Доиграть надо! А вот получится ли - это большой вопрос???
beefs
beefs
вчера в 10:11
все правильно...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:44
Кто бы сомневался.
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