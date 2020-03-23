Зинченко: «„Ливерпуль“ уже чемпион, но нужно доиграть сезон»

Полузащитник «Ман Сити» рассказал, что необходимо доиграть текущий сезон в АПЛ , а также поделился мнением о переносе Евро на 2021 год:

Никто не владеет информацией, когда может возобновиться чемпионат. Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на все это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин. Как по мне, это нужно было делать раньше. У меня есть знакомая, которая пятый год живет в Англии, у нее есть симптомы коронавируса, но ей говорят ходить на работу. Это ненормально.

Буду лукавить, если я скажу, что это чемпионат Англии и мы должны доиграть, потому что есть все шансы побороться за чемпионство. Но надо смотреть правде в глаза: «Ливерпуль» действительно заслуживает стать чемпионом в этом сезоне.

Перенос Евро я воспринял болезненно. Для каждого спортсмена и болельщика это непросто, но здоровье всегда должно быть на первом месте.