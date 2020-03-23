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Ракитич: «Будет тяжело вернуть форму после месячного простоя»

вчера, 09:07

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о паузе в Примере в связи с пандемией коронавируса:

Лучшее, что мы можем сейчас сделать, это оставаться дома. Я бы хотел выйти погулять, но в этом нет необходимости. Мы должны сидеть дома. Мне это, конечно, не нравится. Однако это важно.

Будет непривычно вернуться на тренировочную базу к одноклубникам. Адреналина будет не хватать. Летом понимаешь, что впереди еще целый сезон. Будет практически нереально вернуть физическую форму после месячного простоя, но недостатка в желании не будет.

Ранее стало известно, что футболисты «Барселоны» согласны на сокращение зарплаты из-за пандемии COVID-19.

Коронавирус и футбол

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max74
max74
вчера в 09:43
А это уж, смотря чем заниматься во время простоя
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