Беннасер: «Очень скучаю по футболу»

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вчера, 12:31

Полузащитник «Милана» в разговоре с beIN Sports сообщил, что продолжает тренировки во время перерыва в Серии А, вызванного пандемией коронавируса. Также хавбек призвал любителей футбола заботиться о себе.

Я продолжаю держать себя в форме. Стараюсь заботиться о себе. Надеюсь, вы будете делать то же самое. Я тренируюсь два или три раза в день, если могу. Очень скучаю по футболу. Будет прекрасно, когда мы сможем вернуться, чтобы играть перед нашей фантастической аудиторией.

Отметим, что ранее полузащитник «Спартака» показал, как тренируется дома во время паузы в РПЛ .

Коронавирус и футбол