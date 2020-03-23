Беннасер: «Очень скучаю по футболу»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер в разговоре с beIN Sports сообщил, что продолжает тренировки во время перерыва в Серии А, вызванного пандемией коронавируса. Также хавбек призвал любителей футбола заботиться о себе.
Я продолжаю держать себя в форме. Стараюсь заботиться о себе. Надеюсь, вы будете делать то же самое. Я тренируюсь два или три раза в день, если могу. Очень скучаю по футболу. Будет прекрасно, когда мы сможем вернуться, чтобы играть перед нашей фантастической аудиторией.
Отметим, что ранее полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев показал, как тренируется дома во время паузы в РПЛ.