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Бербатов выбрал самый яркий момент нынешнего розыгрыша АПЛ

вчера, 09:52

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов в общении с Betfair заявил, что победа «Уотфорда» над «Ливерпулем» со счетом 3:0, по его мнению, является самым ярким моментом нынешнего розыгрыша АПЛ. Также экс-игрок МЮ прокомментировал этот успех «шершней».

Я помню, как смотрел этот матч, и много людей надеялись, что «Ливерпуль» в какой-то момент проиграет [в текущем сезоне], но, думаю, многие были удивлены, когда в данной игре прозвучал финальный свисток.

По моему мнению, когда команда выдает такой хороший отрезок, она всегда уступит тому, от кого меньше всего этого ждешь. Однако «Уотфорд» полностью заслужил победу. Не знаю, как у них это получилось. Не знаю, что они говорили перед игрой и в перерыве, но голы, которые они забили, были качественными, как и выступление всей команды.

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