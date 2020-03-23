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Инфантино: «Мы сможем играть, когда ничье здоровье не будет в опасности»

вчера, 11:46

Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью Gazzetta dello Sport заявил, что футбольные соревнования, остановленные в большинстве стран мира из-за пандемии коронавируса, вернутся, когда здоровье людей не будет подвергаться опасности.

Давайте скажем прямо и без паники – мы вновь сможем играть, когда ничье здоровье не будет подвергаться опасности. Федерации и лиги готовы следовать рекомендациям правительств и Всемирной организации здравоохранения. Я благодарю врачей, медсестер и всех тех, кто рискует своими жизнями, чтобы спасти других. Они герои.

Напомним, ранее Инфантино написал открытое письмо в связи с пандемией коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Alex12357
Alex12357
вчера в 14:38
Тебя ещё не посадили?
ДСА
ДСА
вчера в 12:41
Когда - никто не знает.
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