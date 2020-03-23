Инфантино: «Мы сможем играть, когда ничье здоровье не будет в опасности»

Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью Gazzetta dello Sport заявил, что футбольные соревнования, остановленные в большинстве стран мира из-за пандемии коронавируса, вернутся, когда здоровье людей не будет подвергаться опасности.

Давайте скажем прямо и без паники – мы вновь сможем играть, когда ничье здоровье не будет подвергаться опасности. Федерации и лиги готовы следовать рекомендациям правительств и Всемирной организации здравоохранения. Я благодарю врачей, медсестер и всех тех, кто рискует своими жизнями, чтобы спасти других. Они герои.