Моура: «Переживаю за родителей из-за распространения коронавируса»

Форвард «Тоттенхэма» заявил, что беспокоится за своих родителей в Бразилии из-за пандемии коронавируса:

Разговариваю с ними каждый день. Каждый день твержу одно и то же, чтобы они сидели дома. Переживаю, потому что они пожилые. Все время думаю о них.

Впервые сталкиваюсь с таким. Всем непривычна нынешняя ситуация. Однако нужно сохранять позитив и выполнять рекомендации врачей. Уверен, что мы справимся и скоро вернемся к нормальной жизни.