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Моура: «Переживаю за родителей из-за распространения коронавируса»

вчера, 10:08

Форвард «Тоттенхэма» Лукас Моура заявил, что беспокоится за своих родителей в Бразилии из-за пандемии коронавируса:

Разговариваю с ними каждый день. Каждый день твержу одно и то же, чтобы они сидели дома. Переживаю, потому что они пожилые. Все время думаю о них.

Впервые сталкиваюсь с таким. Всем непривычна нынешняя ситуация. Однако нужно сохранять позитив и выполнять рекомендации врачей. Уверен, что мы справимся и скоро вернемся к нормальной жизни.

Ранее защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд сообщил, что приобретет десятки планшетов и передаст их в больницы и дома престарелых.

Коронавирус и футбол

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Zimmer
Zimmer
вчера в 10:15
Всё нормализуется.
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