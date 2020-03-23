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Форвард «Брайтона» Мюррэй: «Матчи должны вернуться вместе с болельщиками»

вчера, 11:54

Нападающий «Брайтона» Гленн Мюррэй поделился мнением о возможном проведении игр в АПЛ без зрителей:

В первую очередь мы хотим закончить чемпионат. Очевидно, что это зависит от дальнейшей ситуации с коронавирусом.

Я видел несколько матчей в Италии без болельщиков. Игра была совсем другой. Я думаю, что нам лучше подождать того момента, когда фанаты снова смогут ходить на стадион. Футбол без болельщиков — это не футбол. Необходимо вернуть праздничную атмосферу на трибуны.

Ранее полузащитник «Ман Сити» Александр Зинченко заявил, что необходимо доиграть сезон

Коронавирус и футбол

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