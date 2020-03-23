Форвард «Брайтона» Мюррэй: «Матчи должны вернуться вместе с болельщиками»

Нападающий «Брайтона» поделился мнением о возможном проведении игр в АПЛ без зрителей:

В первую очередь мы хотим закончить чемпионат. Очевидно, что это зависит от дальнейшей ситуации с коронавирусом.

Я видел несколько матчей в Италии без болельщиков. Игра была совсем другой. Я думаю, что нам лучше подождать того момента, когда фанаты снова смогут ходить на стадион. Футбол без болельщиков — это не футбол. Необходимо вернуть праздничную атмосферу на трибуны.