Толой: «Мы переживаем сложное время. В Бергамо много случаев заражения»

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вчера, 13:22

Защитник «Аталанты» рассказал о ситуации в Бергамо в связи с пандемией коронавируса.

Мы переживаем очень сложное время здесь. В Бергамо и в Ломбардии в целом много случаев заражения коронавирусом. Всё остановилось. Указ властей – оставаться дома и выходить только за покупками.

Толой добавил, что продолжает восстанавливаться после травмы, но футбольные вопросы, по его словам, сейчас не так уж важны.

Я нахожусь дома, как и моя семья. Принимаю все необходимые меры, чтобы избежать заражения. Я прохожу терапию, чтобы восстановиться после травмы, но футбол сейчас – наименьшая из проблем.

Отметим, что ранее насчет нынешней обстановки в Италии высказался полузащитник «Аталанты» .

Коронавирус и футбол