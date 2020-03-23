Толой: «Мы переживаем сложное время. В Бергамо много случаев заражения»

Защитник «Аталанты» Рафаэль Толой рассказал о ситуации в Бергамо в связи с пандемией коронавируса.
Мы переживаем очень сложное время здесь. В Бергамо и в Ломбардии в целом много случаев заражения коронавирусом. Всё остановилось. Указ властей – оставаться дома и выходить только за покупками.
Толой добавил, что продолжает восстанавливаться после травмы, но футбольные вопросы, по его словам, сейчас не так уж важны.
Я нахожусь дома, как и моя семья. Принимаю все необходимые меры, чтобы избежать заражения. Я прохожу терапию, чтобы восстановиться после травмы, но футбол сейчас – наименьшая из проблем.
Отметим, что ранее насчет нынешней обстановки в Италии высказался полузащитник «Аталанты» Робин Госенс.