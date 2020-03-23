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Врач «Арсенала»: «Скорее всего, РПЛ снова перенесет дату возобновления»

вчера, 13:53

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса:

Скорее всего, старт сезона снова перенесут. Но сейчас сложно прогнозировать, потому что ситуация меняется ежечасно. Самый пессимистичный сценарий — продолжение инфекции. С момента первого случая в Китае в начале декабря болезнь впервые пошла там на убыль только сейчас. То есть на локализацию вируса им понадобилось четыре месяца. Но они не приняли глобальных мер сразу — месяц думали. В Германии, например, пятую неделю люди сидят на карантине, и, несмотря на близость Италии и Испании, это работает: в стране всего несколько десятков смертельных исходов, а цифры заболевших не растут. 

Оптимистичным будет вариант, при котором после 1 апреля мы начнем тренировки. Другое дело, что будет не очень понятно, для чего их начинать. Потому что решение, продолжать ли чемпионат, примут лишь после окончания паузы в РПЛ. Сейчас главное — донести информацию до своих близких, до тех, кому сейчас, возможно, смешно. Потому что может случиться так, что через пару недель смешно не будет никому. 

В РПЛ нет заболевших прежде всего потому, что у наших клубов не было международных матчей. Возможно, вирусом заболел кто-то из родственников футболистов, вернувшихся из-за границы, но об этом мы узнаем чуть позже — через пару недель. Карантинная пауза как раз для того и нужна, чтобы выявить тех, кто заболел. Мы предупреждены, где кто находится, и в ближайшие недели у футболистов РПЛ могут появиться симптомы коронавируса.

Ранее Резепов заявил, что официальные данные по COVID-19 нужно умножать минимум в 100 раз.

Коронавирус и футбол

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