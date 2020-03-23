Врач «Арсенала»: «Скорее всего, РПЛ снова перенесет дату возобновления»

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса:

Скорее всего, старт сезона снова перенесут. Но сейчас сложно прогнозировать, потому что ситуация меняется ежечасно. Самый пессимистичный сценарий — продолжение инфекции. С момента первого случая в Китае в начале декабря болезнь впервые пошла там на убыль только сейчас. То есть на локализацию вируса им понадобилось четыре месяца. Но они не приняли глобальных мер сразу — месяц думали. В Германии, например, пятую неделю люди сидят на карантине, и, несмотря на близость Италии и Испании, это работает: в стране всего несколько десятков смертельных исходов, а цифры заболевших не растут.

Оптимистичным будет вариант, при котором после 1 апреля мы начнем тренировки. Другое дело, что будет не очень понятно, для чего их начинать. Потому что решение, продолжать ли чемпионат, примут лишь после окончания паузы в РПЛ . Сейчас главное — донести информацию до своих близких, до тех, кому сейчас, возможно, смешно. Потому что может случиться так, что через пару недель смешно не будет никому.