Ирина Слуцкая: «Неужели я похожа на Леонида Слуцкого?»

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что не является родственницей главному тренера «Рубина» :

Я обладательница фамилии, которая на слуху у тех, кто следит за новостями спорта. Мне часто приходят сообщения о том, что я родственница с футбольным тренером Леонидом Слуцким.

Некоторые люди даже находят «неопровержимые» признаки родства.

Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на 7 лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом.

Скажите, кто из вас, мои подписчики, думал, что мы родственники? Неужели мы так похожи с Леонидом?