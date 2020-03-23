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Ирина Слуцкая: «Неужели я похожа на Леонида Слуцкого?»

вчера, 10:31

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что не является родственницей главному тренера «Рубина» Леониду Слуцкому:

Я обладательница фамилии, которая на слуху у тех, кто следит за новостями спорта. Мне часто приходят сообщения о том, что я родственница с футбольным тренером Леонидом Слуцким.

Некоторые люди даже находят «неопровержимые» признаки родства.

Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на 7 лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом.

Скажите, кто из вас, мои подписчики, думал, что мы родственники? Неужели мы так похожи с Леонидом? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕСТ-ДНК🧬 . Я обладательница фамилии, которая на слуху у тех, кто следит за новостями спорта. Мне часто приходят сообщения о том, что я родственница с футбольным тренером Леонидом Слуцким. Некоторые люди даже находят «неопровержимые» признаки родства. 🤪 . Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на 7 лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом😉 . Скажите, кто из вас, мои подписчики, думал, что мы родственники? 👇🏻 Неужели мы так похожи с Леонидом?

Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)

Ранее полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев принял участие в челлендже «Оставайся дома» под песню группы «Руки Вверх», заявив, что эта песня находится в плейлисте Слуцкого

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Все комментарии
League1
League1
вчера в 17:38
Евреи все друг-другу почти родственники.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:06


Ещё один😉😄😃
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:22
КОПИЯ
marvel777
marvel777
вчера в 13:08
оба два мордатые
RUSTY8
RUSTY8
вчера в 12:51
Рпспространенная еврейская фамилия...соккер срочно в карантин
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:18
Есть, кое что есть!!! Но не то, не то!!!
( А. Райкин)
За адекватность
За адекватность
вчера в 11:36
Преинтереснейшая новость. Нужно срочно изучить их генеалогические древа и выявить степень родства. Потихоньку коронавирус добивает и футбольные сайты.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 11:16
похожи
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:13
Это надо у папы спросить, а кто папа, знает только мама.
ОПС
ОПС
вчера в 11:05
Я бы с тобой рядом не сел.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:05
Больше не о чем?
dzvinka
dzvinka
вчера в 10:58
одно лицо, в самом деле, брат и сестра не иначе. Такие себе два милых бегимотика))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 10:57
Практически одно лицо.
порт
порт
вчера в 10:48
Пельмешка с ватрушкой.
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