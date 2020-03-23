Ирина Слуцкая: «Неужели я похожа на Леонида Слуцкого?»

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что не является родственницей главному тренера «Рубина» Леониду Слуцкому:
Я обладательница фамилии, которая на слуху у тех, кто следит за новостями спорта. Мне часто приходят сообщения о том, что я родственница с футбольным тренером Леонидом Слуцким.
Некоторые люди даже находят «неопровержимые» признаки родства.
Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на 7 лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом.
Скажите, кто из вас, мои подписчики, думал, что мы родственники? Неужели мы так похожи с Леонидом?
ТЕСТ-ДНК🧬 . Я обладательница фамилии, которая на слуху у тех, кто следит за новостями спорта. Мне часто приходят сообщения о том, что я родственница с футбольным тренером Леонидом Слуцким. Некоторые люди даже находят «неопровержимые» признаки родства. 🤪 . Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на 7 лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом😉 . Скажите, кто из вас, мои подписчики, думал, что мы родственники? 👇🏻 Неужели мы так похожи с Леонидом?
Ранее полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев принял участие в челлендже «Оставайся дома» под песню группы «Руки Вверх», заявив, что эта песня находится в плейлисте Слуцкого.
Ещё один😉😄😃
Ещё один😉😄😃
( А. Райкин)
( А. Райкин)