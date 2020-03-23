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Врач «Арсенала»: «Официальные цифры по COVID-19 нужно умножать в 100 раз»

вчера, 13:42

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов заявил, что на самом деле количество зараженных коронавирусом в намного раз больше, чем заявляют официальные данные:

У инфекции есть два вида передачи: воздушно-капельный и контактный. Поэтому, чтобы избежать второго способа заражения, действительно стоит исключить приветствия рукопожатием и уж тем более поцелуем! То же касается встреч с людьми: если вы находитесь рядом с ними, обеспечьте между вами расстояние в один метр. Также стоит избегать общественного транспорта: если у вас есть возможность, используйте личный транспорт. А еще самое время завести себе антисептик. Носите его всегда с собой и протирайте им руки. И телефон тоже — в нынешних условиях он может быть источником заражения. 

Нынешние цифры — статистика по тем людям, которые уже заболели. Не забывайте о переносчиках болезни, которые пока не тестировались, — их же не вносят в статистику. Как пример — в одной только инфекционной больнице в Коммунарке на карантине на прошлой неделе находились около 300 человек. Поэтому официальные цифры нужно умножать примерно на 100. Как минимум. Поэтому устраивать бравады в духе «Русь столько пережила» не стоит. Пережить-то переживет, вопрос лишь, с тобой или без тебя.

Ранее «Соккер.ру» рассказал, как проводят время футболисты РПЛ, находясь на карантине из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
4RT
4RT ответил 25процентный клоун
вчера в 22:59
От кроновируса только в одной итальянской области 800 в сутки
Только для 12% умерших коронавирус был прямой причиной смерти, у остальных пациентов было по крайней мере одно сопутствующее заболевание
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 4RT
вчера в 22:08
От кроновируса только в одной итальянской области 800 в сутки
post-navigator
post-navigator ответил ХУБУЛ
вчера в 20:26
А в конце красиво сказал, это для всех 56оидов которые до сих пор думают, что это всё шутки, всё надуманно и спланированно и что это их не коснётся и всё пройдёт мимо. «Русь столько пережила». Пережить-то переживет, вопрос лишь, с тобой или без тебя.
Красиво написал! Но почему-то не раскрыла тема гречки, обмотанной пипифаксом!
4RT
4RT
вчера в 19:38
А что,остальные болезни уже победили? Или они уже не так актуальны,к ним все привыкли, ими уже трудно напугать?Только от "обычного" ГРИППа в мире каждый день умирает от полутора тысячи человек
beefs
beefs
вчера в 19:08
Круто, но темноватенько...
112910415
112910415
вчера в 18:57
врач правильно рассуждает
но как бы власти на него не обиделись
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 18:39
Это то, о чём должны рассказывать СМИ и врачи с голубого экрана..Паника - это не знание, а информация это оружие.И каждой такое знание обходится чьими то жизнями о которых кстати тоже молчат.Оторвался тромбоз, плохие лёгкие, хроническое заболевание сердца или печени.Вроде и не вирус, но и без него лавина бы не двинулась.Хорошо, что есть такие как Александр.Такие, кто не молчит на Кисилёвском телевидение.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 18:30
А в конце красиво сказал, это для всех 56оидов которые до сих пор думают, что это всё шутки, всё надуманно и спланированно и что это их не коснётся и всё пройдёт мимо. «Русь столько пережила». Пережить-то переживет, вопрос лишь, с тобой или без тебя.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:17
Самый умный?
shlomo
shlomo
вчера в 18:15
Только паниковать не надо....
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:53
Спасибо за дельный совет, Александр! Смолвил прямо как настоящий врач) И вы не хворайте!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:17
Согласен с Александром а для чего снижают эти самые цифры должно быть понятно всем.
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:39
Ну в принципе, всё верно. Всех сразу не оттестируешь, а когда поймешь, что человек болен, то он ещё десяток заразил. Не зря каждый день число инфицированных растёт.
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 16:38
Здоровья всем .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:38
Паникёр...
zsb1961
zsb1961
вчера в 16:24
Чистый FAKE!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:01
Как кошмарный сон, но это не как и не кошмарный сон. Это наяву..епрст. Дай Бог, чтобы все это стало сном и беда обошла родных стороной. Берегите себя и дорожите каждым днём. Все беды от раздолбайства..авось.
spartak kursk
spartak kursk
вчера в 15:54
Происхождение вируса носит искусственный характер.Осталось выяснить кому выгодна пандемия и кто знает как качественно с ней бороться...Остальное лирика.....

А на счёт количества заразившихся....Если врач Арсенала считает,что их в 100 раз больше,то он значит и попутно утверждает,что вред от данного вируса в 100 раз меньше заявленного,что не является действительностью-ведь летальность от него достаточно высока...

Касаемо профилактических мер-всё должно быть в меру...Ну и,безусловно необходимо,чтобы диагностика была качественной....
Footbolista
Footbolista ответил NEADEKVAT
вчера в 15:51, ред.
Щвейцария уже на 9 месте по количеству зараженных 8234 чел. на сейчас...и 118 умерших...
berda2003
berda2003
вчера в 15:27
надо не умножать на 100, а делить на 2 всё население...
Zimka
Zimka
вчера в 15:21
У кого-то инкубационный период, кто-то легко переносит и будет заражать других даже не зная, понятно что всех выявить нереально, надо просто продолжать делать тесты и следить за зараженными и приезжающими.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 15:07
Только Китай спасет планету от вируса !
FERIS
FERIS
вчера в 15:07
Нужно брать пример с китайцев как бороться с вирусом.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 15:04
Да, остряки не учитывают что первые остряки в правительстве. Только врачи у них швейцарские.
Footbolista
Footbolista ответил cириус
вчера в 15:02
Для тех кто не знал, да еще и забыл...
Дима Головашич
Дима Головашич
вчера в 14:47
А чего не в тысячу сразу?
max74
max74
вчера в 14:43
Через пару месяцев можно и поболе
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 14:37
ВОЗ и так их увеличил
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 14:21
Кац в панике
cириус
cириус ответил Footbolista
вчера в 14:21
Врачи прописные истины глаголят...без зазрения совести...
Истины прописные, но многим не грех о этих прописных истинах напомнить. Кто забыл, кто не знал, кто не воспринимает всерьёз. Интервью толковое, всё по делу сказал.
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