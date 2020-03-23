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Колосков: «Инфантино много сделал для европейского футбола»

вчера, 12:03

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о том, как повлиял на европейский футбол руководитель ФИФА Джанни Инфантино, сегодня отмечающий 50-летие.

Прежде всего, Инфантино много сделал для европейского футбола. Я был членом исполкома УЕФА, когда он был генеральным секретарем [этой организации] — они вместе с Мишелем Платини (президентом УЕФА с 2007 по 2015 год – ред.) очень много сделали для того, чтобы стабилизировать ситуацию в европейском футболе. Вы помните G14, балтийскую лигу, северную лигу и прочие деструктивные тенденции — чего только не придумывали. За счет авторитета Платини и работоспособности Инфантино они сумели избавиться от этих тенденций.

При Платини и Инфантино было сделано очень много для того, чтобы в разы увеличить премии за участие в чемпионатах Европы и Лиге чемпионов. В два или три раза были увеличены доходы от продажи телевизионных и коммерческих прав — этим, как правило, занимается генеральный секретарь.

Также Колосков поделился мнением о работе Инфантино на посту президента ФИФА.

Что касается ФИФА, здесь я меньше знаком с этой работой, потому что не был членом исполкома и совета организации. Но знаю, что была проведена большая работа по очищению футбола, по борьбе с нездоровыми явлениями и коррупцией, которая процветала не в самой ФИФА, а в ряде континентальных конфедераций. Были созданы несколько комитетов, которые контролировали деятельность членов совета и руководителей национальных ассоциаций; были разработаны специальные документы для этого контроля, совершенно новые полномочия появились у комитета по этике; были созданы палата расследований и судейская палата. Все это привело к тому, что порядка в ФИФА стало больше.

Отметим, что ранее Инфантино написал открытое письмо в связи с пандемией коронавируса, из-за которой были остановлены футбольные турниры в большинстве стран мира.

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drug01
drug01
вчера в 13:31
Конечно он наш друг!!!!
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