Колосков: «Инфантино много сделал для европейского футбола»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о том, как повлиял на европейский футбол руководитель ФИФА Джанни Инфантино, сегодня отмечающий 50-летие.

Прежде всего, Инфантино много сделал для европейского футбола. Я был членом исполкома УЕФА , когда он был генеральным секретарем [этой организации] — они вместе с Мишелем Платини (президентом УЕФА с 2007 по 2015 год – ред.) очень много сделали для того, чтобы стабилизировать ситуацию в европейском футболе. Вы помните G14, балтийскую лигу, северную лигу и прочие деструктивные тенденции — чего только не придумывали. За счет авторитета Платини и работоспособности Инфантино они сумели избавиться от этих тенденций.

При Платини и Инфантино было сделано очень много для того, чтобы в разы увеличить премии за участие в чемпионатах Европы и Лиге чемпионов. В два или три раза были увеличены доходы от продажи телевизионных и коммерческих прав — этим, как правило, занимается генеральный секретарь.