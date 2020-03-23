Хайкин: «В Норвегии нет паники из-за коронавируса»

Голкипер «Будё-Глимт» поделился мнением о жизни в Норвегии во время пандемии коронавируса:

У нас небольшой городок — всего тысяч 60 людей, спокойная атмосфера. А в связи с коронавирусом еще спокойнее стало — меньше людей на улице. Паники не видно. Все к этому серьезно относятся, но без паники. Я не видел, чтобы скупали ту же гречку. Каждый день завозят продукты, нет нехватки чего-то.

Чемпионат приостановили на месяц, тренировки — на две недели. А так, закрыли все залы, публичные места, библиотеки и другие места большого скопления людей. Но есть пара заведений, которые до сих пор работают: ресторан, маленькие забегаловки, кафешки. Не боятся ли люди? Видимо, нет. Правда, на улице все равно мало народу. Пустой город.

В Норвегии ввели карантин, только норвежцы могут возвращаться в страну. Я летал домой на три дня, по возвращении меня попросили предоставить документ, что я здесь трудоустроен. Турист в Норвегию заехать не может. Аэропорт пустой в Осло — приходится делать там пересадку, чтобы прилететь в город, где я живу.

Еще две недели назад прислали смску, что в Норвегии вводится карантин. И даже ссылку на сайт, где было все написано на английском. Скажем, что люди должны держать дистанцию — полтора-два метра, чаще мыть руки. Все должны знать и соблюдать. В бытовом плане, конечно, тяжело сидеть постоянно дома. Мне привезли оборудование из зала, программу, по которой я должен заниматься дома. Дали упражнения разного типа. Все я не могу делать дома, но есть элементарные упражнения — верхнего плечевого, ноги. Если поддерживать форму как вратарь, то есть мяч, но, конечно, это тяжело. Скучно…

Напрягает, что я уже неделю сижу в квартире. Наружу выходил только пару раз в супермаркет. Но пойти погулять, посидеть с друзьями — такого нет и не будет пока. Выйти с собакой — можно, в супермаркет — тоже нормальный повод, чтобы покинуть квартиру. Если у тебя есть уважительная причина — можешь выходить из дома.

В Норвегии сезон еще не начался. Федерация футбола объявила, что перенесли чемпионат на месяц. Конечно, болельщикам неприятно. Не только же футбол остановили, но и остальные ивенты. От этой ситуации мало кто счастлив.

Для нашей команды перенос не доставит сложности, мы даже ни одну игру не сыграли официальную. Все остальные 15 команд будут готовится так же, как и мы. Все в равных условиях. Мы сыграли шесть товарищеских игр, оставалось еще две. Должны были полететь на сборы в Испанию, но их тоже отменили в связи с коронавирусом. Остается только смириться и делать то, что просят.

Врачи рекомендуют почаще мыть руки, держать дистанцию и, в принципе, все. Если есть какие-то симптомы, то нужно обращаться. В ЦСКА рекомендовали избегать поцелуев и рукопожатий? Я поддерживаю такую позицию! Но если с сожителями, то почему нет?

Зарплату пока платят нормально. Такого, как в «Сьоне», где игрокам понизили зарплаты, нет.