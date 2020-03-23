Артета: «Я выздоровел. Стал чувствовать себя намного лучше»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что выздоровел от коронавируса:
Сейчас у меня все хорошо. Чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня для того, чтобы симптомы ушли. Чувствую себя намного лучше. У меня стало больше энергии. Теперь я действительно чувствую себя очень хорошо.
Все произошло очень быстро. Во вторник я почувствовал себя плохо и пошел к врачу, но его не было на месте. После тренировки мне позвонили из совета директоров. Мне сказали, что президент «Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис сдал положительный тест. Я рассказал, что чувствую себя не лучшим образом. Мы оказались в ситуации, когда многие наши футболисты контактировали с игроками «Олимпиакоса». На следующий день нам предстоял матч против «Ман Сити». Мы не могли подвергнуть людей риску.
В прошлую среду я сдал тест, а в пятницу мне поставили диагноз. Мы должны были сообщить об этом руководству АПЛ. Очевидно, что все, кто контактировал со мной, должны были уйти на карантин. Следовательно, все встречи должны были быть отменены.