Артета: «Я выздоровел. Стал чувствовать себя намного лучше»

Главный тренер «Арсенала» рассказал, что выздоровел от коронавируса:

Сейчас у меня все хорошо. Чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня для того, чтобы симптомы ушли. Чувствую себя намного лучше. У меня стало больше энергии. Теперь я действительно чувствую себя очень хорошо.

Все произошло очень быстро. Во вторник я почувствовал себя плохо и пошел к врачу, но его не было на месте. После тренировки мне позвонили из совета директоров. Мне сказали, что президент «Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис сдал положительный тест. Я рассказал, что чувствую себя не лучшим образом. Мы оказались в ситуации, когда многие наши футболисты контактировали с игроками «Олимпиакоса». На следующий день нам предстоял матч против «Ман Сити». Мы не могли подвергнуть людей риску.