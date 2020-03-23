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Дзюба: «Тони Фергюсон — самый неудобный соперник для Хабиба. Жду боя»

вчера, 16:37

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о предстоящем бое в UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном:

Я безумно счастлив, что этот бой пройдет. Согласен с UFC — поединок должен состояться. Он же четыре раза срывался. Сейчас они просто обязаны подраться.

Они в таком состоянии, подготовка какая была, это главный бой в их жизни, он должен был состояться. Конечно, без зрителей не совсем то. Но когда выйдут в клетку, будут фокусироваться только друг на друге, слушать свой угол. Думаю, подсказ оттуда будет, они слышат определенные вещи.

Самое важное, что бой произойдет. Это как в футболе — все мы играем для зрителей, они заводят, все гудит. Недаром домашнее поле всегда было преимуществом. Но ничего страшного для боя в данной ситуации нет. Главное, что он пройдет.

Сложно сказать, кто фаворит. Я всегда говорил, уже 2-3 года, что они обязаны подраться. Для Хабиба Фергюсон – самый неудобный соперник. Фергюсон – единственный, кто в партере не будет лежать, будет работать локтями, он жесткий, грубый. Хабибу будет трудно.

Тони немного неадекватный такой, единственный, кто не перегорит, не испугается Хабиба. Этот бой будет любопытно всем посмотреть, даже тем, кому не особенно интересен этот спорт.

Ранее Дзюба подколол нападающего «Сочи» Александра Кокорина.

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Палыч82
Палыч82
вчера в 22:03
Не быть этому бою нынешней весной и летом
abramjan
abramjan
вчера в 18:30
тони побьет кебаба
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:05
Грубиян Тони будет прилежно наказан ;)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:40
Хабиб его задушит,вес бой будет лежа,внизу будет Тони.Задушить Тони легче чем Ирланца.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:45
время покажет...
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