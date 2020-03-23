«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт

По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде.
В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита». Летом Кокорин станет свободным агентом.
Сообщается, что в переходе лично заинтересован владелец «Сочи» Борис Ротенберг.
В текущем сезоне Кокорин сыграл за «Сочи» в 4 матчах, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
То есть баксов будет больше чем в Зените.
У Ротенберга в Сочах своя труба имеется ?
То есть баксов будет больше чем в Зените.
У Ротенберга в Сочах своя труба имеется ?