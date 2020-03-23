«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт

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вчера, 23:49

По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего в команде.

В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита». Летом Кокорин станет свободным агентом.

Сообщается, что в переходе лично заинтересован владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

В текущем сезоне Кокорин сыграл за «Сочи» в 4 матчах, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.