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«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт

вчера, 23:49

По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде.

В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита». Летом Кокорин станет свободным агентом.

Сообщается, что в переходе лично заинтересован владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

В текущем сезоне Кокорин сыграл за «Сочи» в 4 матчах, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 01:09
Чем Сочи платить интересно будет? Стульями? Не по Сеньке шапка.
drug01
drug01
сегодня в 00:47
А он сам думает по другому! Сейчас ему надо встать с колен.......
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:43
Думаю, что все таки Саня в Москву вернется.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:37
Понятно.

То есть баксов будет больше чем в Зените.
У Ротенберга в Сочах своя труба имеется ?
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