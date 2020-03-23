ГлавнаяНовости

Бергвейн — о восстановлении: «Я уже могу ходить самостоятельно»

вчера, 20:23

Нападающий «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн, недавно получивший тяжелую травму, рассказал о процессе своего восстановления.

Уже есть успехи. Отличная новость — я уже могу ходить самостоятельно. В тот момент, когда я травмировался в матче против «Бернли», то сразу подумал, что все серьезно. Мне было очень больно, в ночь того дня я не мог спать. Плохой момент, но это будет прогрессом для меня, и я вернусь сильнее.

Я хорошо провожу время в «Тоттенхэме». Подобное случается, но у меня еще будет достаточно шансов, несмотря на повреждение. Это футбол.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «В услугах Иммобиле заинтересованы несколько клубов»
Вчера, 23:39 Комментарии0
Мартинелли: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и стать легендой „Арсенала“»
Вчера, 20:52 Комментарии3
Александер-Арнольд: «Клопп — невероятный человек»
Вчера, 20:29 Комментарии1
Уилкшир: «Отказался от предложения жены выпить водки для дезинфекции»
Вчера, 19:31 Комментарии8
Мата: «Мне хотелось бы выиграть АПЛ до окончания карьеры»
Вчера, 19:19 Комментарии1
Гиггз: «Перенести Евро-2020 — правильное решение»
Вчера, 18:36 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответил Князь с офтопа меломана
вчера в 20:31
Уже довольно давно покинул наш коллектив.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100