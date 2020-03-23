Бергвейн — о восстановлении: «Я уже могу ходить самостоятельно»

Нападающий «Тоттенхэма» , недавно получивший тяжелую травму, рассказал о процессе своего восстановления.

Уже есть успехи. Отличная новость — я уже могу ходить самостоятельно. В тот момент, когда я травмировался в матче против «Бернли», то сразу подумал, что все серьезно. Мне было очень больно, в ночь того дня я не мог спать. Плохой момент, но это будет прогрессом для меня, и я вернусь сильнее.

Я хорошо провожу время в «Тоттенхэме». Подобное случается, но у меня еще будет достаточно шансов, несмотря на повреждение. Это футбол.