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Бышовец: «Для отдельных клубов РПЛ еврокубки – это стремление к позору»

вчера, 04:46

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о текущей ситуации в чемпионате России.

— В нынешнем сезоне «Зенит» пока не может победить ближайших соседей по таблице — поражение и ничья с «Локо», домашние ничьи с «Краснодаром» и ЦСКА. А ведь впереди у питерцев предстоят, будем оптимистами, выезды к армейцам, «Краснодар» и «Ростов».

— Думаю, «Зенит» всё равно не упустит чемпионство. А вот борьба за Лигу чемпионов развернётся до последнего тура. Еврокубки – заветная мечта наших клубов, но для отдельных команд это стремление к... позору. Результаты мою мысль, к сожалению, подтвердили. У нас остаются команды только для внутреннего потребления.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 13:16, ред.
Анатолий Бышовец — В нынешнем сезоне «зенит» пока не может победить ближайших соседей по таблице — поражение и ничья с «Локо», домашние ничьи с «Краснодаром» и ЦСКА. А ведь впереди у питерцев предстоят, будем оптимистами, выезды к армейцам, «Краснодар» и «Ростов».

Бышовец, "поаккуратнее с высказываниями " про зенит, а то отлучат от футбола!

Как Судью Игоря Федотова с телеканала Мат ТВ, когда приглашенный на газпромовский телеканал Федотов недолго проработал в этой организации. Федотов обьяснил, почему он больше не работает на "Матч ТВ". Все банально просто. Эксперт просто сказанул лишнего после первого тайма в матче зенит- ЦСКА, Сердар Азмун грубо сфолил на игроке армейцев Иване Облякове, но главный арбитр матча не стал удалять иранского игрока зенита. VAR,который работал на этом матче, так же никаких действий по этому поводу не продемонстрировал. Мнение Игоря Федотова, который в эфире телеканала "Матч ТВ" сказал о том, что Азмуна надо было удалять, он заслужил красную карточку за грубый фол, руководство газпромовского канала отправило Федотова восвояси.Больше он не работает на этом телеканале. А все потому, что сплясал не под дудку того, кто ему платил, открыв рот на зенит. Надо брать пример с того же Вилкова, который обслуживал этот матч.Этот "карманный" арбитр всегда знает, у чьей кормушки он питается. Его не пугает даже дисквалификация, если принесет пользу "хозяину" он в накладе не останется. А потом вернется, что бы наверстать упущенное.
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 12:45, ред.
ДАВНЕНЬКО ТЫ ЭТОТ ШАБЛОНЧИК ЗАГОТОВИЛ И ИСПОЛЬЗУЕШЬ. Особенно удачно Аха-ха-ха-ха-ха! получилось. Ржунимагу ;)
ДАВНЕНЬКО ЭТОТ ШАБЛОНЧИК ЗАГОТОВИЛ И С УДОВОЛЬСТВИЕМ ИСПОЛЬЗУЮ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ -"КОМАНД 4-х МЕСТ"

ДОВЫПЕНДРИВАЛСЯ

Аха-ха-ха-ха-ха! Ржу ни магу ;)
Костя Ивлев
Костя Ивлев
вчера в 12:39
с отдельными рассмешил! еще куда ЦСКА 5 давности и все
galem72
galem72
вчера в 12:24
Разве из слабой и ангажированной лиги может вырасти что-то другое?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил oFANATo
вчера в 12:16
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ -"КОМАНД 4-х МЕСТ" Аха-ха-ха-ха-ха!
ДАВНЕНЬКО ТЫ ЭТОТ ШАБЛОНЧИК ЗАГОТОВИЛ И ИСПОЛЬЗУЕШЬ.
Особенно удачно Аха-ха-ха-ха-ха! получилось. Ржунимагу ;)
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил BenderBender
вчера в 11:44
С недавних пор у нас новый знаменосец позора. Это кони. Лудогорец, Ференцварош...
Знаменосец позора у нас только один!!!
😄😄😄😄
спартак
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 11:39
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ -"КОМАНД 4-х МЕСТ"

Аха-ха-ха-ха-ха!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 11:29
Хорошо сказал....Еврокубки – заветная мечта наших клубов, но для отдельных команд это стремление к... позору.
blitz
blitz ответил LOpp
вчера в 11:22
0:7 вот несмываемый позор.
viv
viv
вчера в 11:18
BenderBender, С недавних пор у нас новый знаменосец
по позорам -мясо

1:18, 3:10, 0:7. Ну и вишенка на торте 4-ый раз за семь лет не прошли квалификацию в еврокубках.
viv
viv
вчера в 11:10
хуже позора 0:7 ещё наши клубы не видели.
BenderBender
BenderBender ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 09:39, ред.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил BenderBender
    вчера в 09:37
    С недавних пор у нас новый знаменосец позора. Это кони. Лудогорец, Ференцварош...
    Они не с недавних пор. Кони десятилетием ставили антирекорд легенде 43, пятилетками занимали 4-е места в ЛЧ, теперь принялись и за ЛЕ.
    Про народных отдельная песня, их просто не пускают в еврокубки. Причём середняки из отстойных чемпионатов. А теперь и наши регулярно ставят их на место. 10 место...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 09:15
    Когда вторая по бюджету команда не может из года в год пройти квалификацию в ЕК - это действительно позор!!!
    BenderBender
    BenderBender ответил Евгений Быстров
    вчера в 09:15
    Не. На коней
    BenderBender
    BenderBender ответил Lucho Gonzalez
    вчера в 09:10
    С недавних пор у нас новый знаменосец позора. Это кони. Лудогорец, Ференцварош...
    BenderBender
    BenderBender
    вчера в 09:09
    Да уж. Кони обделались по полной
    cska minus
    cska minus ответил LOpp
    вчера в 08:07
    А им хоть в глаза...они в упор этого не видят)))
    Для них проиграть Ливерпулю Клоппа куда позорнее, чем команде из Болгарии)))
    Кони - переобувальщики.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    вчера в 07:51
    Санкт Галлен, Аек, Паок, Легия, Брага и др. полностью подтверждают этот факт
    LOpp
    LOpp
    вчера в 07:08
    5:1 Лудогорцу это несмываемый позор!
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 06:05
    Это правда.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    вчера в 05:59
    Намек на Спартак?))
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 05:27
    У нас один клуб стремящийся и привыкший к позору, спартак.
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