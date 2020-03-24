Бышовец: «Для отдельных клубов РПЛ еврокубки – это стремление к позору»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о текущей ситуации в чемпионате России.
— В нынешнем сезоне «Зенит» пока не может победить ближайших соседей по таблице — поражение и ничья с «Локо», домашние ничьи с «Краснодаром» и ЦСКА. А ведь впереди у питерцев предстоят, будем оптимистами, выезды к армейцам, «Краснодар» и «Ростов».
— Думаю, «Зенит» всё равно не упустит чемпионство. А вот борьба за Лигу чемпионов развернётся до последнего тура. Еврокубки – заветная мечта наших клубов, но для отдельных команд это стремление к... позору. Результаты мою мысль, к сожалению, подтвердили. У нас остаются команды только для внутреннего потребления.
Бышовец, "поаккуратнее с высказываниями " про зенит, а то отлучат от футбола!
Как Судью Игоря Федотова с телеканала Мат ТВ, когда приглашенный на газпромовский телеканал Федотов недолго проработал в этой организации. Федотов обьяснил, почему он больше не работает на "Матч ТВ". Все банально просто. Эксперт просто сказанул лишнего после первого тайма в матче зенит- ЦСКА, Сердар Азмун грубо сфолил на игроке армейцев Иване Облякове, но главный арбитр матча не стал удалять иранского игрока зенита. VAR,который работал на этом матче, так же никаких действий по этому поводу не продемонстрировал. Мнение Игоря Федотова, который в эфире телеканала "Матч ТВ" сказал о том, что Азмуна надо было удалять, он заслужил красную карточку за грубый фол, руководство газпромовского канала отправило Федотова восвояси.Больше он не работает на этом телеканале. А все потому, что сплясал не под дудку того, кто ему платил, открыв рот на зенит. Надо брать пример с того же Вилкова, который обслуживал этот матч.Этот "карманный" арбитр всегда знает, у чьей кормушки он питается. Его не пугает даже дисквалификация, если принесет пользу "хозяину" он в накладе не останется. А потом вернется, что бы наверстать упущенное.
Бышовец, "поаккуратнее с высказываниями " про зенит, а то отлучат от футбола!
Как Судью Игоря Федотова с телеканала Мат ТВ, когда приглашенный на газпромовский телеканал Федотов недолго проработал в этой организации. Федотов обьяснил, почему он больше не работает на "Матч ТВ". Все банально просто. Эксперт просто сказанул лишнего после первого тайма в матче зенит- ЦСКА, Сердар Азмун грубо сфолил на игроке армейцев Иване Облякове, но главный арбитр матча не стал удалять иранского игрока зенита. VAR,который работал на этом матче, так же никаких действий по этому поводу не продемонстрировал. Мнение Игоря Федотова, который в эфире телеканала "Матч ТВ" сказал о том, что Азмуна надо было удалять, он заслужил красную карточку за грубый фол, руководство газпромовского канала отправило Федотова восвояси.Больше он не работает на этом телеканале. А все потому, что сплясал не под дудку того, кто ему платил, открыв рот на зенит. Надо брать пример с того же Вилкова, который обслуживал этот матч.Этот "карманный" арбитр всегда знает, у чьей кормушки он питается. Его не пугает даже дисквалификация, если принесет пользу "хозяину" он в накладе не останется. А потом вернется, что бы наверстать упущенное.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ -"КОМАНД 4-х МЕСТ"
ДОВЫПЕНДРИВАЛСЯ
Аха-ха-ха-ха-ха! Ржу ни магу ;)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ -"КОМАНД 4-х МЕСТ"
ДОВЫПЕНДРИВАЛСЯ
Аха-ха-ха-ха-ха! Ржу ни магу ;)
Особенно удачно Аха-ха-ха-ха-ха! получилось. Ржунимагу ;)
Особенно удачно Аха-ха-ха-ха-ха! получилось. Ржунимагу ;)
😄😄😄😄
спартак
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
😄😄😄😄
спартак
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Аха-ха-ха-ха-ха!
Аха-ха-ха-ха-ха!
по позорам -мясо
1:18, 3:10, 0:7. Ну и вишенка на торте 4-ый раз за семь лет не прошли квалификацию в еврокубках.
по позорам -мясо
1:18, 3:10, 0:7. Ну и вишенка на торте 4-ый раз за семь лет не прошли квалификацию в еврокубках.
А про немытых вообще говорить противно.
А про немытых вообще говорить противно.
Про народных отдельная песня, их просто не пускают в еврокубки. Причём середняки из отстойных чемпионатов. А теперь и наши регулярно ставят их на место. 10 место...
Про народных отдельная песня, их просто не пускают в еврокубки. Причём середняки из отстойных чемпионатов. А теперь и наши регулярно ставят их на место. 10 место...
Для них проиграть Ливерпулю Клоппа куда позорнее, чем команде из Болгарии)))
Кони - переобувальщики.
Для них проиграть Ливерпулю Клоппа куда позорнее, чем команде из Болгарии)))
Кони - переобувальщики.