Бышовец: «Для отдельных клубов РПЛ еврокубки – это стремление к позору»

Заслуженный тренер СССР поделился мнением о текущей ситуации в чемпионате России.

— В нынешнем сезоне «Зенит» пока не может победить ближайших соседей по таблице — поражение и ничья с «Локо», домашние ничьи с «Краснодаром» и ЦСКА . А ведь впереди у питерцев предстоят, будем оптимистами, выезды к армейцам, «Краснодар» и «Ростов».

— Думаю, «Зенит» всё равно не упустит чемпионство. А вот борьба за Лигу чемпионов развернётся до последнего тура. Еврокубки – заветная мечта наших клубов, но для отдельных команд это стремление к... позору. Результаты мою мысль, к сожалению, подтвердили. У нас остаются команды только для внутреннего потребления.