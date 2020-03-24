Безуглов о коронавирусе: «Думаю, в июле всё будет хорошо»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов в эфире программы «Футбол России» поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

В «фэйсбуке» стало очень много экспертов «высокого уровня». Вся ситуация с коронавирусом затянется до конца мая — начала июня точно. Думаю, в июле всё будет хорошо, можно будет летать, карантин снимут.