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Безуглов о коронавирусе: «Думаю, в июле всё будет хорошо»

вчера, 01:15

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов в эфире программы «Футбол России» поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса.

В «фэйсбуке» стало очень много экспертов «высокого уровня». Вся ситуация с коронавирусом затянется до конца мая — начала июня точно. Думаю, в июле всё будет хорошо, можно будет летать, карантин снимут.

Наши сборники мне звонили, спрашивали. Было понятно, что всё не просто так. Во Франции, Испании и так далее обстановка накалялась. Понимали, что это дойдёт и до нас. Когда было заседание в РПЛ, все руководители сказали, что надо останавливать. «Интер» и «Ювентус» уже сыграли без зрителей. Все помнят, чем это закончилось. Единственное, все по-разному подходят к тренировочному процессу. Кто-то команду распустил, кто-то тренируется. Кто-то пытался запереть команду на базе. Хотя это сомнительная мера — сотрудники же приходят и уходят. Считаю, всем надо уходить на самоизоляцию на 10-14 дней. А после этого готовиться к самой оптимистичной дате — 24 апреля. Но у нас с каждым разом растёт количество больных. Пока под угрозой будет жизнь хотя бы одного человека, рисковать не стоит.

Ранее врач тульского «Арсенала» Александр Резепов заявил, что официальные цифры по количеству заражённых COVID-19 следует умножать на 100.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:34
наверно, как-то так
ДСА
ДСА
вчера в 05:00
Надо говорить надеюсь.
Василий 50
Василий 50
вчера в 04:28
Болтун.
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