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Беленов: «Ситуация с коронавирусом — большой напряг для клубов»

вчера, 21:37

Вратарь «Уфы» Александр Беленов порассуждал о влиянии пандемии коронавируса на футбол в России и Европе.

Ограничение на стадионе это даже не странно — это бредово. Ограничьте тогда народ в метро, там людей больше, чем на стадионах. Да и если среди этих пяти тысяч человек был заболевший, он ведь мог заразить других. Непонятно, откуда взялась цифра в пять тысяч. Почему не 10 тысяч!

Отпуск? Знаю, что за границей многих игроков тоже отправили на две недели. Сказали: «Ребят, тренировок не будет, занимайтесь чем хотите». Но в Европе всегда больше проблем, потому что она более открытая. От этого они и страдают: эмигранты приезжают, дебоширят, людей насилуют. Наверное, даже хорошо, что в Россию нужна виза. У них вирус распространён сильнее, это сто процентов. Иностранцы говорят, что в Италии сейчас полная жесть творится.

В России цифры занижены? Возможно. Но у нас пока, по крайней мере, паники нет. Хотя народ напрягся. Если китайцы справились, то мы тоже не должны ударить в грязь лицом. Тем более, мы с Китаем в нормальных отношениях: где-то они нам подскажут и помогут. Эта ситуация — большой напряг для клубов, ведь у них из-за неё финансовые потери. Надеюсь, у нас всё не так плохо, и этой гадости мало. А если всё будет хорошо, то почему не играть?

Тем временем Беленов попал в список претендентов на звание лучшего футболиста РПЛ в марте.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:33
Весь мир напрягся...и это только начало...
Брулин
Брулин
вчера в 22:44
Судя по Беленову мы все заслуживаем,то место в которое нас настойчиво ведут.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 22:40, ред.
"Но в Европе всегда больше проблем, потому что она более открытая. От этого они и страдают: эмигранты приезжают, дебоширят, людей насилуют"

Киселева немного пересмотрел, бывает. Забыл, сколько у нас мигрантов, и притом нелегалов в основном.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:22
Беленов как маленький ребенок, не понимает что здоровье болельщиков и игроков дороже всего.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:05, ред.
" Большой напряг " - это когда шахтеры спускаются в забои, а сталевары у печей варят сталь. И при этом зарабатывать в сотни или тысячи раз меньше, чем футболисты, у которых только одна забота - тренироваться и пинать мячик. Это же касается и других футболеров, у которых в будущем хватит наглости жаловаться на горькую судьбинушку.
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