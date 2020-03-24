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Безуглов: «Завершить сезон за полтора месяца – это реально»

вчера, 01:47

Врач сборной России Эдуард Безуглов в эфире программы «Футбол России» оценил возможность завершить футбольный сезон к концу июня, после того как закончится карантин.

Реально ли завершить сезон за полтора месяца? Все в равных условиях, за спортсменами следят врачи, профессионалы. УЕФА рекомендовало закончить до конца июня. Везде осталось провести не так много игр — проблем быть не должно. При самом худшем варианте чемпионаты могут быть объявлены законченными, но это худший вариант. Даже если все начнут в конце мая, можно успеть. Но тогда придётся пожертвовать июньской паузой на сборные. Понимание по ситуации будет не раньше середины апреля.

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 08:43
Главное, чтобы вирус отступил остальное дело техники.
112910415
112910415
вчера в 08:13
главное - как-то начать завершать !
ABir
ABir
вчера в 05:50
Было бы интересно, такой футбольный блиц на скоростную выносливость
112910415
112910415
вчера в 05:09
надежда ещё жива
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 04:30
Еще один высказался.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 02:57
Вполне реально. Можно даже в меньший срок уложиться.....если постараться.
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