Орлов — Малкому: «Не попадёшь в сборную Бразилии и станешь русским?»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова бразильского нападающего «Зенита» Малкома, заявившего, что он не против принять российское гражданство с целью выступления за сборную России.

Немного удивила фривольность Малкома, который сказал, что, если его не возьмут в сборную Бразилии, он будет играть за Россию. Меняет человек гражданство… Ну ты остановись, подумай, есть ли смысл. Не могу спокойно к этому относиться. Я постарше всех футболистов. Ну как? Если не попадёшь в состав сборной Бразилии, то станешь русским? Это не очень серьёзно.