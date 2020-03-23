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Орлов — Малкому: «Не попадёшь в сборную Бразилии и станешь русским?»

вчера, 22:54

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова бразильского нападающего «Зенита» Малкома, заявившего, что он не против принять российское гражданство с целью выступления за сборную России.

Немного удивила фривольность Малкома, который сказал, что, если его не возьмут в сборную Бразилии, он будет играть за Россию. Меняет человек гражданство… Ну ты остановись, подумай, есть ли смысл. Не могу спокойно к этому относиться. Я постарше всех футболистов. Ну как? Если не попадёшь в состав сборной Бразилии, то станешь русским? Это не очень серьёзно.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:06
Ни Гена а мультфильм.
mortid
mortid
сегодня в 00:48, ред.
Русским стать невозможно, русским нужно родиться. Получив российское гражданство он так и останется "шоколадным зайцем".
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 00:14
Можно подумать все эти Фернандесы и Ари имели предложение из Бразилии, но стали патриотами и выбрали Россию. Лимит, кумовство, коррупция и спартак не дают развиваться отечественному футболу - приходится подбирать объедки.
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
сегодня в 00:12
Естественно Гена!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:06
Понятно не довольство Орлова, в его времена такое не было но сейчас норм. Все сборные так комплектуются. Слабые сборные подбирают за сильными кому их игроки не пригодились.
Авербуx
Авербуx
вчера в 23:34
Гене скучно дома
particular
particular
вчера в 23:21
Изначально порочная практика предоставления гражданства, становится всё более циничной...
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
вчера в 23:20, ред.
Маленький Малком пылит за Зенит,
Но в сборной России превышен лимит.
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:18, ред.
Геннадий на карантине развлекается)...
Малком узнал про Ганнибала и Пушкина...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:04
Загара перебор.
Ни фернандесы, ни гильерми неинужны
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