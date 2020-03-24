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Татаев: «В Чехии сильно преувеличивают проблему коронавируса»

вчера, 14:13

Защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев рассказал про эпидемию коронавируса в Чехии. 

Мое здоровье супер. Дома уже почти две недели на карантине. В последние дни начал искать выгоду из этого. Можно себе уделить больше времени. Главное, что я и моя семья здоровы. У меня нет домашних тренажеров. Прочитал достаточно книг о том, как тренироваться дома. Для меня это не трудно. 

Когда только начали говорить о карантине, все смеялись. Власти выпустили закон, что нельзя выходить на улицу без маски, и за это может быть штраф до 3000 крон. Это около 9000 рублей. Поэтому все стали гулять в масках. Сейчас люди почти не выходят на улицы. Только в экстренных случаях. Не смотрю чешские новости. Всё узнаю от знакомых, друзей и агента.

Когда возобновится чемпионат Чехии? Такую информацию нам не доносят. Предварительно сообщали, что тренировки возобновятся 24 марта. Но на днях сказали, что всё переносится до 4 апреля. И до этой даты у нас карантин. Пока что сидим дома и ждем. Доктор нам написал, чтобы мы сообщали о каких-то проблемах со здоровьем. Каждую неделю нам в общую группу скидывают план тренировок. Мы выполняем упражнения.

Мне Россия нравится, потому что тут люди спокойнее относятся к инфекции. Есть ощущение, что в Чехии все сильно преувеличивают проблему. Постоянно общаюсь с родными. Советую им, что нужно делать и как. Не хочется, чтобы кто-то болел.

Коронавирус и футбол

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beefs
beefs
вчера в 14:48
лучше перебдеть, чем не добдеть...
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