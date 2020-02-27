Решающий год для Головина

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вчера, 20:00

В 2020 году у хавбека много задач – и в «Монако», и в сборной. «Соккер.ру» не забывает о своем среди чужих.

Забавно, что недооценивать Головина продолжают даже после сильного отборочного турнира к Евро-2020 в составе сборной России – впервые за многие годы так легко преодолели групповой этап. И Александр не в меньшей мере, чем Дзюба, влиял на окончательный результат и характер игры команды Черчесова.

Забавно, что продолжаем видеть скептические оценки и заключения, что в «Монако» Головин попал только из-за российских менеджеров и владельца, а не из-за игры в футбол. Васильев в Монте-Карло делал деньги – получили без малого миллиард евро после продаж. Рыболовлев давно знаком с Гинером, но в Лигу 1 Головин попал, поскольку был нужен команде в основе – там и играет.

Забавно, что в Александре сомневаются, хотя тренеры, вроде Клода Пюэля, тренировавшего тогда «Лестер», сообщают – просматривали полузащитника ЦСКА , хотел увидеть его в АПЛ . Итальянские журналисты точно знают и сообщали об этом не раз, что Маурицио Сарри вел Головина со времен «Наполи», ведь следил за РПЛ – и Зинченко себе в «Уфе» присмотрел, причем тоже в роли хавбека.

Отсутствие частых удачных продаж – вина скорее владельцев российских клубов, чем игроков. Это Семак говорит, что переориентация на капитализм может спасти российский футбол, а от Медведева заявления, что готовят летние расставания, вы не услышите. Даже Дриусси, хотя подтвердил, что его звал Бекхэм в Майами, остался. Зарабатывать никто в РПЛ не спешит.

А вот Головин поспешил уехать, стал важным в «Монако». И его команда в Лиге 1 сейчас выше, чем «Лион», победивший вчера дома «Ювентус». Александр хорош, невзирая на затяжной и продолжающийся кризис команды. Невзирая на полное незнание французского языка в нулевой точке входа в команду и ужасные знания английского на тот момент. Невзирая на тренерскую чехарду – одни истерики Анри чего стоят.

Сеск – чемпион мира и Европы, автор 239 ассистов на высоком уровне за клубы и сборную, говорит, что «Монако» лучше вести игру через Головина, а не через него. Испанец по привычке подшучивает над напарником, но рассказал, что Александр носится на тренировках с тем же рвением, что Фабрегас и Рейес в «Арсенале». Разве можно сомневаться в интересе к российскому хавбеку со стороны различных клубов из топовых лиг?

Никто не платит Пюэлю, итальянским журналистам, близко общающимся с Сарри, или Фабрегасу за комплименты Головину. И французские СМИ включают его в сборную тура Лиги 1, только если заслужил. Пора принять в России, что Александр – хороший футболист, а не только ребенок, чьи сообщения на стене «Вконтакте» сделали смешными мемами на различные темы. Растет, учит английский язык, заметно прибавил в сборной России, где может быть лидером на Евро-2020.

Этот год будет решающим для Головина, ведь у него много увлекательных задач. Во-первых, «Монако» без него играет хуже – Александр пропустил игру против аутсайдера «Дижона» из-за перебора желтых, и Роберт Морено прервал серию из трех побед подряд, подписав мировую. Обидная осечка, ведь у «монегасков» есть возможность оказаться в ЛЧ , если финишируют на третьем месте, до которого осталось всего пять пунктов за 12 туров до конца чемпионата.

Конечно, Головин не единоличный лидер «Монако». Зимой Слимани и Бен-Йеддер интересовали клубы, которым нужны были результативные форварды, но оба остались в команде и радуют голами. А параллельно Александр добавляет к чужой результативности свою универсальность, ведь меняет позиции в центре поля и даже на фланге порой играет, имел такой опыт в ЦСКА . Есть голы и ассисты, учится реже хватать карточки.

Головин не сбавляет, а растет. Ему просто нужна более успешная команда, чтобы добить статистику. После 45 созданных моментов напарники смогли реализовать четыре шанса, и этого мало. Не удивительно, что Головин в шорт-листах скаутов интересных клубов, и понятно, что ему нужен личный рывок, чтобы вырасти в цене и оказаться на первом месте. Если «Монако» займет третье место, то Александр может вернуться в ЛЧ .

И отчасти домашнее Евро-2020 - экзамен. Многие оценивали Головина в юном возрасте так, словно он опытный мастер, но Александру в мае исполнится 24, только-только начинает входить в фазу зрелости в футболе. Понятно, что до основы ПСЖ явно не дотягивает – вряд ли стоит повторять ошибку Паредеса, что не так уж часто в основе чемпионов. Но есть команды в Серии А, Ла Лиге или АПЛ , где Головин может заиграть и стать еще круче.

Обратите внимание, что народ в России соскучился хотя бы по маленьким, но подвигам своих игроков в топ-5. В нашем опросе подавляющее большинство респондентов назвали главным трансфером зимы в РПЛ переезд тридцатилетнего Смолова в скромную сейчас «Сельту». Если Алексей Миранчук, Чалов или сам Головин сменят клубы, то смелое принятие вызовов может быть воспринято людьми с меньшим скепсисом, чем выбор «Монако» в пользу Александра.

К самому дорогому российскому игроку в истории меняется отношение во Франции, им довольны напарники, такой футболист легко впишется в концепцию игры «Арсенала» Артеты – если вдруг понадобится еще один не столько Аршавин, как Глеб. Да и «Челси» важно будет к Канте и Жоржиньо добавить правильного хавбека. На роль Лэмпарда под руководством самого Фрэнка – если его не уволят, заменив на Симеоне, Головин тоже претендует.

Причем от трансферов молодых россиян за рубеж есть польза для всего российского футбола. Во-первых, давайте называть вещи своими именами – трансфер Александр спас ЦСКА от крупных финансовых проблем. Во-вторых, прямо сейчас школы, где Головина готовили в детстве, могут получить компенсацию от «Монако». Причем французы и не отказывались платить, просто российские провинциальные академии не привыкли, что можно получить миллионы, не подали запрос.

На кону целых 225 тысяч евро – 6 миллионов рублей. Большой куш для школы в городе Калтане из Кемеровской области на 20 000 жителей (3 774 километра от Москвы). Головин уехал в Монте-Карло не за пятьдесят тысяч рублей, его воспитатели по правилам УЕФА получат хорошую компенсацию. Возможно, на поле, которое улучшат за деньги, заработанные талантом Головина, в Сибири воспитают еще одного хавбека для сборной России?

Нужны цивилизованные правила развития молодых футболистов. Если бы вместо трудных будней в Лиге 1 хавбек Головин сейчас торчал в ЦСКА , проигрывая «Ференцварошу» и получая красную карточку от Вилкова за споры в Санкт-Петербурге, то никаких перспектив не имел бы. Даже хорошо для Чалова, что Федор так сильно приуныл, когда Гинер волевым решением не отпустил его в «Кристал Пэлас». Президент ЦСКА заявил, что не видит смысла в таких переходах – подумаешь, опыт игры в АПЛ .

И в «Локомотиве» скорее отдадут Алексея Миранчука в «Зенит», чем пристроят его в серьезную команду из топ-5. Не говоря о трансфере Баринова, которого при правильной рекламе тоже можно сделать хавбеком за 15 миллионов евро до конца лета. Но попытки заиграть в конкурентной среде важны и нужны самим игрокам. Ведь просто не осознают разницу в уровне возможностей в топ-5 и РПЛ .

Например, «Монако» с момента прихода Головина потратил на новичков 348 млн евро, а все российские клубы высшей лиги отдали всего 382. «Монегаски» заработали за этот же период 413 миллионов, а все клубы РПЛ – 252. Неудачники прошлого французского сезона и команда, что при поддержке Головина выползает из зоны вылета в район ЛЧ , в плюсе на 65 миллионов, а целая российская лига в минусе на 130. Есть вопросы, почему контракт с титульным спонсором на 5.4 млн евро многие называют невероятно удачным?

Самым талантливым российским футболистам нужно пробовать себя в топ-5. Головин никогда не получил бы столько сложнейших испытаний в РПЛ , как получил в «Монако». Если будет готов – перейдет в более благополучный клуб и раскроется лучше, ведь Александру явно мешает затянувшийся кризис в новой команде. Но надо отметить – держится достойно. Это хавбек за 25 миллионов евро. Рыночная цена российского полузащитника не сильно отличается от той, что выдал Рыболовлев.

А молодым россиянам важно тестировать себя в топ-5. Тем более, это беспроигрышный вариант. Зарплаты в элитных лигах немаленькие, пускай и налоги для богатых больше. А вот дефицит качественных россиян при новом лимите позволяет любому, кто не заиграет, за секунду найти себе новый клуб в России. Например, Головин за пять минут получил бы пятилетний контракт от «Зенита» с зарплатой на три миллиона евро в год. Но Александр выбрал другой путь, и есть смысл пожелать ему удачи.