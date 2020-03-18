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Татаев: «Раньше в Чехии все шутили, а сейчас по-настоящему боятся»

сегодня, 07:28

Российский защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев рассказал о ситуации в Чехии в связи с пандемией коронавируса.

В Чехии всё закрыто: улицы пустые, только магазины работают. В таком режиме живём до 24 марта. Страну посадили на карантин. На улицах нельзя в группах находиться – даже если очередь, то все дистанцию держат, все ходят в масках по улицам. Немного страшное зрелище. Люди по-настоящему боятся, раньше все шутили, а сейчас… Но я уверен, что прорвёмся. Приятно, что российские власти, руководители стран ЕС предпринимают всевозможные меры, чтобы помочь людям, это радует. Уверен, скоро мы справимся с коронавирусом.

Конечно, очень обидно, что наши сборы отменили. Здесь, в Чехии, особенно их ждёшь: очень хочется увидеть ребят, тренеров, домой на пару дней заехать. Но, конечно, я прекрасно понимаю, что меры приняты во благо футбола, во благо игроков, болельщиков, тренеров и всех, кто организовывает футбол.

Быстрая реакция футбольных властей означает, что ситуация находится под надёжным контролем, и нынешние шаги — это не признак паники, а, наоборот, проявление профессионализма и взвешенности решений, от которых зависит здоровье сотен участников соревнований. В сложившейся ситуации нужно проявлять максимальную бдительность и осторожность – мало ли, как могут развиваться события. Порой лучше перестраховаться, чем рисковать здоровьем и жизнями спортсменов и болельщиков.

Врач сборной России Эдуард Безуглов ранее рассказал о самочувствии игроков национальной команды, выступающих за рубежом.

Коронавирус и футбол

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:33
10.02 в Китае от коронавируса умерло 108 человек.
В этот же день в мире умерло:
-26200 человек от рака;
-26600 человек от ССЗ;
-4300 человек от сахарного диабета и т.д.
Кто раздувает панику???
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:48
А как по другому то?
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