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Черевченко: «Тяжело сидеть без дела, хочется работать»

вчера, 16:43

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о том, как он проводит время во время карантина.

Время провожу с семьей. Живем за городом, прогуливаюсь с женой Татьяной и дочерью Марией. Просматриваю видеозаписи матчей «Арсенала», у меня полная подборка имеется.

Выезжаю ли в магазин? Конечно. Сел на машину — и через несколько минут в сетевом маркете. Но я не из тех, кто поддается массовому психозу и затаривает целую тележку продуктов, покупаю только то, что надо. Нужен хлеб — еду за хлебом.

В «Арсенале» со всей серьезностью подошли к сложившейся ситуации. Перед паузой в команде прошло собрание, выступил главврач «Арсенала» Александр Резепов, объяснил, как вести себя, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. В свою очередь, мы дали каждому игроку индивидуальный план занятий. Ребятам есть чем заняться в эти дни.

Мы постоянно на связи. С Резеповым каждый день созваниваемся, с руководством тоже. Пока совершенно не ясно, сколько продлится все это. 5-6 дней провести дома еще как-то можно, но все равно тяжело сидеть без дела, хочется работать.

Коронавирус и футбол

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EAGinLE
EAGinLE
вчера в 19:19
Удачи Арсеналу .
Всем здоровья .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:03
От безделья народ растолстеет. Но лишь бы не спился...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:55
Играй в покер на бабло.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:48, ред.
Из прочитанного последнего обзаца понял что главврач Резепов пообещал Черевченко за 5-6 дней победить вирус........
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