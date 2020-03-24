Юрист Зайцев: «В работе агентов должен быть приоритет норм федераций»

Спортивный юрист Юрий Зайцев выразил мнение, что работа спортивных юристов в приоритетном порядке должна регламентироваться нормами международных федераций, а не законодательством страны.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен пакет из четырех законопроектов, направленных на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов.

Я являюсь сторонником регулирования агентской деятельности. Считаю, что любые инициативы в этой сфере оправданы, потому что, если брать многие виды спорта, то качество оказания агентских услуг в них оставляет желать лучшего. Конечно, должны быть обязательные требования для агентов и стандарты, предъявляемые к ним. В этой части законопроект поддерживаю.

Но единственное, что должен быть приоритет норм международных федераций — страна не может оказаться в спортивной изоляции. Если в каком-то виде спорта во всем мире установлены одни требования, а мы у себя установим другие, то, получается, закроем свой рынок для иностранных агентов. Мы понимаем, что не можем купить топового иностранного футболиста, например Малкома, не пользуясь услугами его бразильского агента. Любые требования, которые устанавливаются к агентам, должны быть с учетом требований международных федераций, у последних должен быть приоритет.