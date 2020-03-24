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Пятов рассказал, как нужно бороться с коронавирусом

вчера, 13:00

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о том, как он проводит время на карантине.

Нахожусь дома в кругу семьи, детей. Поддерживаю форму: нам тренеры присылают программы. Занимаюсь с фитнес-резинками, петлями TRX, на велосипеде катаюсь. Старшая дочка и жена составляют мне компанию.

Коронавирус? Ситуация, в которую мало кто мог поверить. Но когда уже вирус добрался до Украины, ощутили всю серьезность. Общаюсь с Русланом Малиновским, с тренерами сборной, которые находятся в Италии, в эпицентре этой стихии. Понимаю, что действительно все очень сложно.

Как защититься? Стерильность, чистота, минимальные контакты с людьми. Думаю, карантин и самоизоляция сработают. Мы сможем так победить эпидемию.

Коронавирус и футбол

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:21
И сала побольше)))
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 14:15
ясно
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