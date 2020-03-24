Смертин: «Пост Дзюбы в Инстаграме не несет дискриминационного характера»

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вчера, 12:37

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией заявил, что пост нападающего «Зенита» не несет в себе дискриминационного характера.

Дзюба в понедельник в Инстаграме опубликовал пост, на котором сравнил темнокожих игроков «Зенита» с обезьянами из советского мультфильма «Обезьянки».

Мы изучили пост Дзюбы в его Инстаграме, он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артем сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью. Однако все равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях.

Недавно Дзюба призвал людей серьезней относиться к пандемии коронавируса.