Смертин: «Пост Дзюбы в Инстаграме не несет дискриминационного характера»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что пост нападающего «Зенита» Артема Дзюбы не несет в себе дискриминационного характера.
Дзюба в понедельник в Инстаграме опубликовал пост, на котором сравнил темнокожих игроков «Зенита» с обезьянами из советского мультфильма «Обезьянки».
Мы изучили пост Дзюбы в его Инстаграме, он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артем сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью. Однако все равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях.
Недавно Дзюба призвал людей серьезней относиться к пандемии коронавируса.
Кстати в этом инстаграме Дзюбы помимо афро-американцев Барриоса, Сантоса и Малкома присутствует еще и белый хохол Ракицкий!
Кстати в этом инстаграме Дзюбы помимо афро-американцев Барриоса, Сантоса и Малкома присутствует еще и белый хохол Ракицкий!
Он же начинает повествование с загадочных "Мы изучили пост Дзюбы....."
Странный вопрос "Да кому этот Дзюба сдался"....от пользователя зашедшего на ветку про Дзюбу на футбольном сайте...)))))....прям вопрос и ответ в одном флаконе..))
Он же начинает повествование с загадочных "Мы изучили пост Дзюбы....."
Странный вопрос "Да кому этот Дзюба сдался"....от пользователя зашедшего на ветку про Дзюбу на футбольном сайте...)))))....прям вопрос и ответ в одном флаконе..))
Как трактаты древних философов.......
Нет пределу величия...
Как трактаты древних философов.......
Нет пределу величия...
Дзюба - неисправимый расист ????
Новая тема ???
Дзюба - неисправимый расист ????
Новая тема ???