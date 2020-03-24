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Смертин: «Пост Дзюбы в Инстаграме не несет дискриминационного характера»

вчера, 12:37

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что пост нападающего «Зенита» Артема Дзюбы не несет в себе дискриминационного характера. 

Дзюба в понедельник в Инстаграме опубликовал пост, на котором сравнил темнокожих игроков «Зенита» с обезьянами из советского мультфильма «Обезьянки».

Мы изучили пост Дзюбы в его Инстаграме, он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артем сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью. Однако все равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях.

Недавно Дзюба призвал людей серьезней относиться к пандемии коронавируса.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:26, ред.
Нобоа никогда не обижался....на "пингвинёнка"...
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 16:44
Вообще-то советский мультфильм "Обезьянки" абсолютно добрый и безобидный.
Кстати в этом инстаграме Дзюбы помимо афро-американцев Барриоса, Сантоса и Малкома присутствует еще и белый хохол Ракицкий!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Брулин
вчера в 16:29, ред.
В Москве своих забот хватает, чтобы ещё о ваших картинках с обезьянами думать, кому вы сдались
Смертину говори....
Он же начинает повествование с загадочных "Мы изучили пост Дзюбы....."

Странный вопрос "Да кому этот Дзюба сдался"....от пользователя зашедшего на ветку про Дзюбу на футбольном сайте...)))))....прям вопрос и ответ в одном флаконе..))
Брулин
Брулин ответил Jeck Denielse
вчера в 14:21
О ...я опять что то пропустил...))) Дзюба - неисправимый расист ???? Новая тема ???
В Москве своих забот хватает, чтобы ещё о ваших картинках с обезьянами думать, кому вы сдались
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:21
Дзюбины посты в соцсетях изучают !!!!!!!
Как трактаты древних философов.......

Нет пределу величия...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:20
О ...я опять что то пропустил...)))
Дзюба - неисправимый расист ????
Новая тема ???
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:20
Началось. Теперь все "карманные" эксперты Газпрома будут отмазывать игрока зенита, что бы не разгорелся скандал
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 13:28
Не выйдет из карантина Артёмка, посадят))
Костя Ивлев
Костя Ивлев
вчера в 13:28
просто вырубите Дзюбе интернет! чтоб недоставал своей фигней
LOpp
LOpp
вчера в 12:40
Опубликуй такой пост Джикия, СМИ срач бы развели на пару недель. А тут Дзюба, Зенит, Газпром... Быстро замяли.
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