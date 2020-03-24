Зотов: «Законопроекты России по агентам вряд ли будут актуальны в футболе»

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вчера, 13:56

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов ( ОПСФ ) Александр Зотов считает, что законопроекты, направленные на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов, вряд ли будут актуальны в футболе.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен пакет из четырех законопроектов, направленных на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов.