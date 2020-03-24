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Зотов: «Законопроекты России по агентам вряд ли будут актуальны в футболе»

вчера, 13:56

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов считает, что законопроекты, направленные на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов, вряд ли будут актуальны в футболе.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен пакет из четырех законопроектов, направленных на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов.

Если оценивать законопроект с точки зрения футбола, то он вряд ли актуален. И деятельность агентов, и международные трансферы давно регулируются и контролируются. Что касается агентов, мы ждем решения ФИФА, как я понимаю, они сами планируют вернуть себе практику лицензирования агентов. То, как это было лет 20 назад, ФИФА сама регулировала, лицензировала и контролировала эту деятельность; уже потом это спустили на национальный уровень. И какое-то время в футболе лицензии выдавались национальными федерациями.

Если взять международные трансферы, то и их ФИФА четко регулирует, есть система компенсаций школам, подготовившим профессионального футболиста, переходящего из клуба одной страны в клуб другой. В отличие от других видов спорта, ФИФА — главенствующая организация, контролирующая весь вид спорта. В случае с хоккеем и многими другими игровыми видами спорта, есть международная федерация, но есть и североамериканские лиги, которые с этими федерациями не особо контактируют — они живут по своим правилам.

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