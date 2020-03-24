Кокорин предложил 100 тыс. рублей за футболку Джикии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, принял участие в благотворительном аукционе, который организовал защитник «Спартака» Георгий Джикия.
Спартаковец выставил на продажу свою игровую футболку сезона-2019/20, установив стартовую цену 8000 рублей. Кокорин предложил за футболку Джикии 100 тысяч рублей.
Все вырученные средства Джикия намерен передать на лечение ребёнка Артёма Рогова.
Он эти 100 тысяч в Зените 5 месяцев копил
Он эти 100 тысяч в Зените 5 месяцев копил
Всяко лучше, чем просаживать по 100к в Монако и кофейнях.
Всяко лучше, чем просаживать по 100к в Монако и кофейнях.
Молодцы..и Георгий...и Александр...
Молодцы..и Георгий...и Александр...
Кста, хорошо бы им поменяться ролями, Коко продаёт свою, Джи покупает...
Кста, хорошо бы им поменяться ролями, Коко продаёт свою, Джи покупает...