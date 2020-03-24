Кокорин предложил 100 тыс. рублей за футболку Джикии

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вчера, 18:26

Нападающий «Зенита» , выступающий за «Сочи» на правах аренды, принял участие в благотворительном аукционе, который организовал защитник «Спартака» .

Спартаковец выставил на продажу свою игровую футболку сезона-2019/20, установив стартовую цену 8000 рублей. Кокорин предложил за футболку Джикии 100 тысяч рублей.

Все вырученные средства Джикия намерен передать на лечение ребёнка Артёма Рогова.