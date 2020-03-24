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Кокорин предложил 100 тыс. рублей за футболку Джикии

вчера, 18:26

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, принял участие в благотворительном аукционе, который организовал защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Спартаковец выставил на продажу свою игровую футболку сезона-2019/20, установив стартовую цену 8000 рублей. Кокорин предложил за футболку Джикии 100 тысяч рублей.

Все вырученные средства Джикия намерен передать на лечение ребёнка Артёма Рогова.

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cska1948
cska1948 ответил LOpp
вчера в 21:06
достойный поступок! Он эти 100 тысяч в Зените 5 месяцев копил
Достойный поступок, это когда оказывают помощь без саморекламы и хайпа.
cska1948
cska1948
вчера в 21:04
Кокорину бы не покупать футболку Джикии, а самому переслать, напрямую, деньги на помощь больному ребёнку. Но у Джикии и Кокорина на первом месте стоит не реальная помощь ребёнку, а личный пиар. Милосердие в рекламе НЕ нуждается.
tims
tims
вчера в 20:50
А без спектакля с продажей потных тряпок нельзя было помочь больному ребёнку, просто перевести деньги на нужный счёт?.. Нет, тут важна не помощь, а антураж вокруг действа. Тошнит уже от такой дешёвой, рассчитанной на публику благотворительности. Джикие советую (да и Кокорин может присоединиться) продать свои нестиранные трусы. Есть любители такого фетиша. Они заплатят и побольше. Чем больше на трусах будет следов жизнедеятельности, тем больше футболёры смогут получить. А если исподнее сохранит запахи, то это - лучшее, что могут от себя оторвать Джикии и Кокорины, уйдёт влёт...
LOpp
LOpp
вчера в 20:41
достойный поступок!
Он эти 100 тысяч в Зените 5 месяцев копил
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:19
Хорошее дело. Здоровья ребенку! Многим футболистам поддержать бы Артема. Лучше на святое дело, чем спускать бабло в унитаз.
makkie
makkie
вчера в 20:15
Хороший жест, такие поступки идут в карму футболистам.
Всяко лучше, чем просаживать по 100к в Монако и кофейнях.
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:54
Позволю высказать свое мнение. Благотворительность это конечно прекрасно. Но лично я смею предположить ( с учетом того, что родителям ребенка нужно собрать 800 000 долларов), то могли бы помочь существеннее, и не продавая футболку. Элемент пиара присутствует, на мой субъективный взгляд (повторюсь-благотворительность это всегда хорошо). Жаль, что нашим власть имущим нет дела до таких детей и желания им помочь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:33
Похвально....
Молодцы..и Георгий...и Александр...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ошалевший
вчера в 19:31
смотря с какой стороны смотреть,джикия потеряет и футболку и деньги,а кокорин только деньги и получит футболку.Ну а по сути думаю джикия свои финансы тоже положит,ну и кокорин конечно молодец
Джикия потеряет не свои деньги ,а кокоринские. И футболка эта ему бесплатно досталась, а ещё она нафик не нужна Кокорину. Вот как то так.
Кста, хорошо бы им поменяться ролями, Коко продаёт свою, Джи покупает...
cska minus
cska minus ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 19:13
Твоего Кокорина полтора года кормили на деньги налогоплательщиков. Можешь считать и себя благотворителем. Ты не дал погибнуть с голоду Кокорину.
ошалевший
ошалевший ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 19:07
Кокорин выглядит человечнее. Он платит СВОИ деньги за СПАРТАКОВСКУЮ (в смысле, бесплатную) форму Джикии. При этом оба как бы благотворители...
смотря с какой стороны смотреть,джикия потеряет и футболку и деньги,а кокорин только деньги и получит футболку.Ну а по сути думаю джикия свои финансы тоже положит,ну и кокорин конечно молодец
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:04
Кокорин выглядит человечнее. Он платит СВОИ деньги за СПАРТАКОВСКУЮ (в смысле, бесплатную) форму Джикии. При этом оба как бы благотворители...
ДСА
ДСА
вчера в 19:02
Можно и без футболки пожертвовать.
bacek15
bacek15
вчера в 18:54
Нужное дело!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:46
Редкий случай, человек из тюрьмы вышел более нормальным.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:30
Благотворительность - хорошо
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:28
Ну, хоть что то Кокорин в своей жизни сделает правильно.
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