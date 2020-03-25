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Дмитрий Черышев рассказал, как тренируется Денис на карантине

сегодня, 14:18

Российский тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева рассказал о том, чем занимается его сын во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Игроки на самоизоляции, поддерживают форму в индивидуальном порядке. Клуб доставил Денису домой велотренажер. Кроме того, у него есть беговая дорожка. Хотя, конечно, получаемой нагрузки недостаточно для полноценной подготовки. Пробежать по беговой дорожке или по полю со сменой ритма и сменой направлений — это далеко не одно и то же. Велотренажер дает многое, но есть и другие необходимые упражнения. Например, приседания со штангой. Да и работа с мячом добавляет нагрузку.

Коронавирус и футбол

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