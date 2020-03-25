Пономарёв: «Чемпионат Беларуси очень слабый, а Шкурин из него пришёл»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от просмотра матчей чемпионата Беларуси и высказался о новичке армейцев , который перешёл в московский клуб из белорусской лиги.

Конечно, очень печально без футбола. Включаю телевизор и смотрю, как белорусы играют. Хочется хоть немножко футбол увидеть. Сейчас у нас белорусский чемпионат стали показывать.