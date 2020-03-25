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Пономарёв: «Чемпионат Беларуси очень слабый, а Шкурин из него пришёл»

сегодня, 02:18

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от просмотра матчей чемпионата Беларуси и высказался о новичке армейцев Илье Шкурине, который перешёл в московский клуб из белорусской лиги.

Конечно, очень печально без футбола. Включаю телевизор и смотрю, как белорусы играют. Хочется хоть немножко футбол увидеть. Сейчас у нас белорусский чемпионат стали показывать.

Впечатление от матчей? Слабенькое. Чемпионат, откровенно говоря, очень слабый. Глянул немного и увидел, что низкого уровня футбол. Поэтому не стал его смотреть дальше. Так что на футболиста Шкурина, который пришёл в ЦСКА из чемпионата Белоруссии, возможно, ещё нужно внимательно посмотреть. Надо чётко понять, что он из себя представляет. Но в принципе можно сказать, что этот игрок неплохой: он настырный, лезет в штрафную площадку с мячом и открывается в штрафной – интересный парень.

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drug01
drug01
сегодня в 19:25
Подучим,подскажем и проверим в деле!!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:51
Дохлый номер! Главное его достоинство-он односельчанин Ганчарэнки.
oFANATo
oFANATo ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:38
Помним, помним.....Динамо Минск - зенит. 4:0
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил oFANATo
сегодня в 13:18
Время покажет. Главное что заплатили не как бомжи 40 млн. за хрустальную вазу (Малкома) или Маркизио и все равно 4-ое место в группе ЛЧ......)))))
Чемпионат Беларуси не просто слабый, а очень слабый. Достаточно вспомнить матч Динамо -Минск - Зенит ( 4: 0). Результат говорит сам за себя
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:52, ред.
Время покажет.

Главное что заплатили не как бомжи

40 млн. за хрустальную вазу (Малкома)

или Маркизио

и все равно 4-ое место в группе ЛЧ......)))))
max74
max74
сегодня в 10:23
Зато судьи там беспределят похлеще Карасёва
drug01
drug01
сегодня в 10:10
Будем смотреть и работать
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:06
Сам себя и опроверг
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:00
А у гинера денег нема на лучшего. А так хоть тренеру земеля...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:22
У белорусов короновируса нет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:12
Никто его в игре толком и не видел.
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