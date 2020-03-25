Пономарёв: «Чемпионат Беларуси очень слабый, а Шкурин из него пришёл»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от просмотра матчей чемпионата Беларуси и высказался о новичке армейцев Илье Шкурине, который перешёл в московский клуб из белорусской лиги.
Конечно, очень печально без футбола. Включаю телевизор и смотрю, как белорусы играют. Хочется хоть немножко футбол увидеть. Сейчас у нас белорусский чемпионат стали показывать.
Впечатление от матчей? Слабенькое. Чемпионат, откровенно говоря, очень слабый. Глянул немного и увидел, что низкого уровня футбол. Поэтому не стал его смотреть дальше. Так что на футболиста Шкурина, который пришёл в ЦСКА из чемпионата Белоруссии, возможно, ещё нужно внимательно посмотреть. Надо чётко понять, что он из себя представляет. Но в принципе можно сказать, что этот игрок неплохой: он настырный, лезет в штрафную площадку с мячом и открывается в штрафной – интересный парень.
Главное что заплатили не как бомжи
40 млн. за хрустальную вазу (Малкома)
или Маркизио
и все равно 4-ое место в группе ЛЧ......)))))
Главное что заплатили не как бомжи
40 млн. за хрустальную вазу (Малкома)
или Маркизио
и все равно 4-ое место в группе ЛЧ......)))))