Карпин о коронавирусе: «Думаю, что очень нехорошо всё»

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сегодня, 05:55

Главный тренер «Ростова» в ходе общения с подписчиками в Instagram ответил на вопрос о пандемии коронавируса.

— Как вы думаете, это психоз всемирный или правда всё плохо? — Думаю, что очень нехорошо всё. Ну что делать, если я так думаю. Очень хотелось бы ошибиться.

Ранее защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в Чехии.