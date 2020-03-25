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Карпин о коронавирусе: «Думаю, что очень нехорошо всё»

сегодня, 05:55

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в ходе общения с подписчиками в Instagram ответил на вопрос о пандемии коронавируса.

— Как вы думаете, это психоз всемирный или правда всё плохо?

— Думаю, что очень нехорошо всё. Ну что делать, если я так думаю. Очень хотелось бы ошибиться.

Ранее защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в Чехии.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 12:39
Опять Карпин останется без трофеев......
STVA 1
STVA 1 ответил Алексей Коротеев
сегодня в 12:01
Считай ,что он ошибся на 90%.
Буду рад)
Великолепный
Великолепный ответил LOpp
сегодня в 11:51
Китай победил
Потому что там все выполняют
Указания партии и правительства.
В Европе такого порядка нет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил STVA 1
сегодня в 09:56
Хотел бы, чтобы Валера ошибся!
Считай ,что он ошибся на 90%.
LOpp
LOpp
сегодня в 09:12
Китай за 3 месяца победил вирус. не так страшен черт, как его малюют
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:25
Все так думают.
Roman73
Roman73
сегодня в 07:51
Психоз всемирный.
Точное определение.
beefs
beefs
сегодня в 07:26
Мрачное предсказание, надеемся на лучшее...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:32
Хотел бы, чтобы Валера ошибся!
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