Карпин о коронавирусе: «Думаю, что очень нехорошо всё»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в ходе общения с подписчиками в Instagram ответил на вопрос о пандемии коронавируса.
— Как вы думаете, это психоз всемирный или правда всё плохо?
— Думаю, что очень нехорошо всё. Ну что делать, если я так думаю. Очень хотелось бы ошибиться.
Ранее защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в Чехии.
Потому что там все выполняют
Указания партии и правительства.
В Европе такого порядка нет.
Потому что там все выполняют
Указания партии и правительства.
В Европе такого порядка нет.
Точное определение.
Точное определение.