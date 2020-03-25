Федотов поведал, сколько он зарабатывал будучи судьей

Бывший российский арбитр Игорь Федотов рассказал, сколько он зарабатывал во времена судейской карьеры.

За один матч в РПЛ платили 90 тысяч рублей. Считайте, что в месяц максимум четыре игры. Еще есть ФНЛ — там по 35 тысяч. Плюс в бригаде Владислава [Безбородова] я ездил в качестве резервного арбитра на Лигу чемпионов и Лигу Европы. Там за одну игру получал по полторы тысячи евро. По тому курсу — около 105 тысяч рублей.