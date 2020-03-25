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Федотов поведал, сколько он зарабатывал будучи судьей

сегодня, 10:09

Бывший российский арбитр Игорь Федотов рассказал, сколько он зарабатывал во времена судейской карьеры.

За один матч в РПЛ платили 90 тысяч рублей. Считайте, что в месяц максимум четыре игры. Еще есть ФНЛ — там по 35 тысяч. Плюс в бригаде Владислава [Безбородова] я ездил в качестве резервного арбитра на Лигу чемпионов и Лигу Европы. Там за одну игру получал по полторы тысячи евро. По тому курсу — около 105 тысяч рублей.

Федотов рассказал о том, как закончилась его судейская карьера.

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:57, ред.
Все "карманные" судьи харчуются в газпроме, и тащят игрушку миллера за уши в РПЛ.
А в Европе 4-ое место в группе.))))))
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 11:28
Если у нас, по словам президента, к среднему классу относятся лица со средней зарплатой
(17 тысяч рублей в месяц), то футбольных арбитров следует отнести к олигархам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Jeck Denielse
сегодня в 11:21
Да....но здесь и не учтены 44 000 оклада от РФС...получаемых вне зависимости есть матчи или нет... А это ещё полмиллиона в год...))
Да они ваще хорошо устроились! Раскулачивать пора ;)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил cska1948
сегодня в 10:51, ред.
Да, но вы забыли про летний и зимний перерывы в чемпионате. Так что по кругу на год получится меньше, чем 250 тысяч. Это так, для чистоты эксперимента.
Да....но здесь и не учтены 44 000 оклада от РФС...получаемых вне зависимости есть матчи или нет...
А это ещё полмиллиона в год...))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:44
Много его сегодня))
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:40
Даже без еврокубков.... Даже не 4 а пусть 2 матча в РПЛ...и пара матчей в ФНЛ... 250 тысяч - за 4 матча в месяц...по одному матчу в неделю... Не самая незащищённая категория граждан....вполне можно изредка красную икру разбавлять чёрной....
Да, но вы забыли про летний и зимний перерывы в чемпионате. Так что по кругу на год получится меньше, чем 250 тысяч. Это так, для чистоты эксперимента.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:37
Это понятно... Ты бы про суммы в чемоданчиках рассказал...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:21, ред.
Даже без еврокубков....
Даже не 4 а пусть 2 матча в РПЛ...и пара матчей в ФНЛ...
250 тысяч - за 4 матча в месяц...по одному матчу в неделю...
Не самая незащищённая категория граждан....вполне можно изредка красную икру разбавлять чёрной....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:20
...основные доходы были от чемоданчиков гинера. Но щас он пообнищал...
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