Федотов рассказал, как из-за Егорова закончил судейскую карьеру

Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал о том, как закончилась его судейская карьера.

Господин Егоров мне так все обрубил, что я перенес безболезненно. Настолько, что первый год вообще не смотрел футбол. Это надо было умудриться — отбить желание работать, заниматься любимым делом. Но ему удалось!

Вот когда я впервые норматив не сдал из-за травмы (дернул заднюю) — переживал очень сильно. Это еще при Андрее Дмитриевиче [Будогосском] было. Когда ошибками подводил Валентина Валентиновича [Иванова] — то же самое. На тебя рассчитывают, ты стараешься, и когда не получается — это больно в первую очередь тебе. Думаешь: «Человек доверил, а я подвел». С Егоровым — ноль эмоций. Просто ничего.

Все из-за той ошибки с «Химками» и «Армавиром»? Да какой там! Если всех отстранять за такие ошибки… Формальный повод? Они преподнесли это так, что я показал карточку не тому. Но это чушь — я наказал правильного игрока. Просто нарушил процедуру: сделал это после пенальти, а не до. Вот и все. «Армавир» выиграл, вышел из зоны стыков.

Я позвонил Егорову и объяснил, что произошло. Хотел встретиться — трубку он не поднимал. Начинаются сборы — меня нет в списках. Никто ничего не говорит. Я написал письмо Алаеву и попросил объяснить ситуацию.

В конце концов, все ошибаются. Когда «Енисей» пробил пенальти «Ахмату» по катящемуся мячу при судействе Мешкова и этот гол засчитали, все как-то замяли. А сейчас Москалев с Левниковым «отсидели» восемь месяцев, но на сборы их взяли. Меня тогда задело именно молчание. Вот я и высказал все, что думаю. А когда пишешь кому-то на Егорова, он этого не прощает.

Тем более в той ситуации он не ожидал — думал, я промолчу. Знаю, что на сборах, на которые я в итоге не поехал, он всем рассказывал, как якобы три часа со мной беседовал, объяснял ситуацию и просил отсидеться до зимы. Мол, дальше все будет хорошо. Это вранье полное! А кто-то из ребят, возможно, поверил.