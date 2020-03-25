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Федотов рассказал, как из-за Егорова закончил судейскую карьеру

сегодня, 10:04

Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал о том, как закончилась его судейская карьера.

Господин Егоров мне так все обрубил, что я перенес безболезненно. Настолько, что первый год вообще не смотрел футбол. Это надо было умудриться — отбить желание работать, заниматься любимым делом. Но ему удалось!

Вот когда я впервые норматив не сдал из-за травмы (дернул заднюю) — переживал очень сильно. Это еще при Андрее Дмитриевиче [Будогосском] было. Когда ошибками подводил Валентина Валентиновича [Иванова] — то же самое. На тебя рассчитывают, ты стараешься, и когда не получается — это больно в первую очередь тебе. Думаешь: «Человек доверил, а я подвел». С Егоровым — ноль эмоций. Просто ничего.

Все из-за той ошибки с «Химками» и «Армавиром»? Да какой там! Если всех отстранять за такие ошибки… Формальный повод? Они преподнесли это так, что я показал карточку не тому. Но это чушь — я наказал правильного игрока. Просто нарушил процедуру: сделал это после пенальти, а не до. Вот и все. «Армавир» выиграл, вышел из зоны стыков.

Я позвонил Егорову и объяснил, что произошло. Хотел встретиться — трубку он не поднимал. Начинаются сборы — меня нет в списках. Никто ничего не говорит. Я написал письмо Алаеву и попросил объяснить ситуацию.

В конце концов, все ошибаются. Когда «Енисей» пробил пенальти «Ахмату» по катящемуся мячу при судействе Мешкова и этот гол засчитали, все как-то замяли. А сейчас Москалев с Левниковым «отсидели» восемь месяцев, но на сборы их взяли. Меня тогда задело именно молчание. Вот я и высказал все, что думаю. А когда пишешь кому-то на Егорова, он этого не прощает.

Тем более в той ситуации он не ожидал — думал, я промолчу. Знаю, что на сборах, на которые я в итоге не поехал, он всем рассказывал, как якобы три часа со мной беседовал, объяснял ситуацию и просил отсидеться до зимы. Мол, дальше все будет хорошо. Это вранье полное! А кто-то из ребят, возможно, поверил.

Ранее Федотов рассказал про цензуру на ТВ в адрес «Зенита».

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:35
Судью Игоря Федотова с телеканала Мат ТВ, когда приглашенный на газпромовский телеканал Федотов недолго проработал в этой организации. Федотов обьяснил, почему он больше не работает на "Матч ТВ". Все банально просто. Эксперт просто сказанул лишнего после первого тайма в матче зенит- ЦСКА, Сердар Азмун грубо сфолил на игроке армейцев Иване Облякове, но главный арбитр матча не стал удалять иранского игрока зенита. VAR,который работал на этом матче, так же никаких действий по этому поводу не продемонстрировал. Мнение Игоря Федотова, который в эфире телеканала "Матч ТВ" сказал о том, что Азмуна надо было удалять, он заслужил красную карточку за грубый фол, руководство газпромовского канала отправило Федотова восвояси.Больше он не работает на этом телеканале. А все потому, что сплясал не под дудку того, кто ему платил, открыв рот на зенит. Надо брать пример с того же Вилкова, который обслуживал этот матч.Этот "карманный" арбитр всегда знает, у чьей кормушки он питается. Его не пугает даже дисквалификация, если принесет пользу "хозяину" он в накладе не останется. А потом вернется, что бы наверстать упущенное.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 11:49
Егоров уже получил по заслугам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:36
"Просто нарушил процедуру....
В конце концов, все ошибаются...."

...чего ж он так не говорил при экспертизе других судей...
cska1948
cska1948
сегодня в 10:32
"Мешков был резервным арбитром матча 10-го тура РПЛ, в котором «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью 1:1. Именно по его инициативе главный арбитр Михаил Вилков показал вторую желтую, а затем и красную карточку игроку «Локо» Роману Шишкину, не имевшему отношения к эпизоду с нарушением правил."
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Это было ещё в сентябре 2012 года, но Мешков и Вилков судят до сих пор. Так что ГЛАВНОЙ причиной отстранение Федотова от судейства было его высказывание по поводу нарушения Азмуна в матче Зенит - ЦСКА. А его якобы неудовлетворительное судейство игры Химки - Армавир это повод. Ну не мог же Егоров сказать Федотову, что он его отстраняет по звонку из Газпрома!
112910415
112910415
сегодня в 10:12
в гипотетические "хорошие времена" из Федотова вышел бы достойный глава судейского департамента
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