ГлавнаяНовости

Терёхин: «Уже нет хороших российских форвардов. 15 голов — и ты царь горы»

сегодня, 10:13

Бывший форвард «Динамо», а ныне глава Центра подготовки юных футболистов в Афипском Олег Терехин порассуждал о проблемах современных российских нападающих.

На мой взгляд, просто стало меньше индивидуально сильных исполнителей. Причем речь не только о нападающих, но и о тех, кто подносит снаряды. Таких, какими в моем «Динамо» были Гришин и Гусев. А уж завершители имелись в каждом клубе: Веретенников в «Роторе», Маслов в «Ростсельмаше», Матвеев в «Уралмаше», Панченко в КАМАЗе, Деметрадзе в «Алании», Гогричиани в «Жемчужине», Мухамадиев… Минимум по 10 за сезон люди забивали.

Я с 17 голами даже лучшим бомбардиром чемпионата не стал! В тройке-четверке финишировал. А сейчас 13-15 мячей — и ты уже царь горы. Не стало хороших нападающих. Дзюба, Смолов, дай бог, Кокорин, Комличенко, ну, Соболев еще о себе заявил — нравится этот мальчишка. А кого еще назвать из россиян?

Может, одна из причин в том, что в 90-е в чемпионате играли одни россияне — причем сколько еще на Запад уезжало! А потом наших стали теснить легионеры. Условия для подготовки молодых игроков нынче гораздо лучше, а незаурядных нападающих в разы меньше.

Я рассуждаю, не делаю никаких выводов, но нашему поколению многое давал дворовой футбол. Плюс требовательность к себе. На тренировку приходили за полтора часа, а после нее еще и оставались! Если не забивал в двух матчах подряд, переживал страшно: настрой был сумасшедшим.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Газизов: «Кризис? Я буду надеяться, что он коснется нас не так сильно»
Сегодня, 09:17 Комментарии0
Газизов — о коронавирусе: «Раньше больше обнимался, сейчас держу дистанцию»
Сегодня, 08:29 Комментарии1
Селюк: «Некоторые не представляют, как можно закрыть Москву на карантин»
Вчера, 22:58 Комментарии27
Сычёв: «В „Локомотиве“ постоянно ходили в грузинский ресторан»
Вчера, 22:39 Комментарии4
«Самая большая команда страны». Тедеско – о «Спартаке»
Вчера, 22:30Сергей Иванов в блоге Bla Bla BlaКомментарии11
Андрей Мостовой: «У нас появился менталитет победителей»
Вчера, 22:07 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:13
есть такое дело
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:36
Господи ,как же он прав ! Одна серая масса ! А чего все хотят - коррупция поглотила весь наш футбол , начиная с детско-юношеского ! Да чего там футбол , всю страну ! Бабло заносится уже детским тренерам ! ....... (((
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:35
Когда он забивал 17 уровень чемпа был минимум в два раза слабее, сравнить хотя бы таблицы кэфов УЕФА тогда и сейчас. Так что делим на два и получаем меньше десятки в лучший сезон Терехина.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 10:22
нравился терёхин когда играл,хороший нап
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 10:18
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100