Терёхин: «Уже нет хороших российских форвардов. 15 голов — и ты царь горы»

Бывший форвард «Динамо», а ныне глава Центра подготовки юных футболистов в Афипском Олег Терехин порассуждал о проблемах современных российских нападающих.

На мой взгляд, просто стало меньше индивидуально сильных исполнителей. Причем речь не только о нападающих, но и о тех, кто подносит снаряды. Таких, какими в моем «Динамо» были Гришин и Гусев. А уж завершители имелись в каждом клубе: Веретенников в «Роторе», Маслов в «Ростсельмаше», Матвеев в «Уралмаше», Панченко в КАМАЗе, Деметрадзе в «Алании», Гогричиани в «Жемчужине», Мухамадиев… Минимум по 10 за сезон люди забивали.

Я с 17 голами даже лучшим бомбардиром чемпионата не стал! В тройке-четверке финишировал. А сейчас 13-15 мячей — и ты уже царь горы. Не стало хороших нападающих. Дзюба, Смолов, дай бог, Кокорин, Комличенко, ну, Соболев еще о себе заявил — нравится этот мальчишка. А кого еще назвать из россиян?

Может, одна из причин в том, что в 90-е в чемпионате играли одни россияне — причем сколько еще на Запад уезжало! А потом наших стали теснить легионеры. Условия для подготовки молодых игроков нынче гораздо лучше, а незаурядных нападающих в разы меньше.

Я рассуждаю, не делаю никаких выводов, но нашему поколению многое давал дворовой футбол. Плюс требовательность к себе. На тренировку приходили за полтора часа, а после нее еще и оставались! Если не забивал в двух матчах подряд, переживал страшно: настрой был сумасшедшим.