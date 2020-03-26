Газизов: «Кризис? Я буду надеяться, что он коснется нас не так сильно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, как клуб переживает кризис.

Кризис? Я буду надеяться, что он коснется нас не так сильно, как мог бы.

Снижение окладов? Пока у меня не было никаких разговоров. Нужно вести их в правовом поле. Я уверен, что, если будет критическая ситуация и мы попросим футболистов пойти нам навстречу, отказа не получим. У меня есть полная уверенность в команде, игроках, персонале.

Привязка зарплат к рублю? Давайте пока посмотрим на развитие ситуации. И, кстати, у нас есть несколько футболистов, которые получают зарплату в рублях, но с привязкой к курсу. Правда, их очень мало. Это иностранцы, но не все. Каждый день ситуация в мире меняется и каждый должен принимать самостоятельные решения. Но то, что неприятности коснутся всех, — это точно. Это касается не только футбола, он не может жить отдельно от того, что происходит в России и мире. Будем реагировать на любую экономическую ситуацию.